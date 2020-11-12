Бывший муж Гурченко рассказал о попытке суицида артистки

https://static.news.ru/photo/495d4e9a-24f0-11eb-b1c2-fa163e074e61_660.jpg Людмила Гурченко Фото: Igor Gnevashev/Global Look Press

Пианист Константин Купервейс рассказал о печальном эпизоде совместной жизни с артисткой Людмилой Гурченко, когда звезда «Карнавальной ночи» пыталась покончить с собой после одной из семейных сцен.

К нам приехал хирург, чтобы зашить ей рану. Врач сказал, что надо вызвать психиатричку, — признался музыкант в эфире ВГТРК.

Народная артистка отреагировала на предложение медика бурно. Она заявила, что повторит совершённое, если психиатры приедут к ней домой. Позже врачи пытались попасть в квартиру Гурченко, но она не пустила их на порог.

После череды ссор Купервейс и Гурченко расстались, музыкант пытался вернуть народную артистку, но скандалы и взаимные обиды привели к тому, что супруги окончательно разошлись.

Пианист был пятым мужем народной артистки. Они встречались с 1973-го по 1991 год. Брак официально не был зарегистрирован.

Гурченко родилась 12 ноября 1935 года, сегодня ей исполнилось бы 85 лет. Артистка скончалась 30 марта 2011 года от сердечной недостаточности, которая была вызвана тромбоэмболией лёгочной артерии.

Как писал NEWS.ru, внучка Гурченко Елена Королёва продолжает борьбу за наследство. Речь идёт о двух квартирах и доме стоимостью почти 25 млн рублей.