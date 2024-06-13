Бывший Бузовой снялся с Кошкиной, Лоу сыграл короля: что смотреть на неделе

Фото: «Централ Партнершип»

С 13 по 20 июня в кино выходят комедия «Бар „МоскваЧики“», драма «Вторая жизнь Гарольда Фрая», исторический триллер «Игра королевы» и русский фильм ужасов «Заклятье. Шепот ведьм», на НТВ стартует третий сезон детективного сериала «Алекс Лютый. Дело сирот». Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

«Бар „МоскваЧики“»

Премьера: 13 июня.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Марк Богатырев, Яна Кошкина, Михаил Тарабукин, Давид Манукян, Екатерина Шкуро, Катя IOWA.

Зачем смотреть: летняя комедия с необычным актерским составом.

По сюжету три молодые москвички отправились отдохнуть на выходные в Санкт-Петербург. Но неожиданно для себя девушки купили в Северной столице бар. Помимо развития нового бизнеса они успевают познакомиться с молодыми людьми, которые довольно быстро покоряют героинь.

Трех подруг ждут не только интриги и вызовы в бизнесе, но и романтические сюрпризы. К тому же бойфрендов связывает общая тайна, после разгадки которой следует неожиданная расплата.

Одну из главных ролей исполнила Яна Кошкина («Домашний арест», «Молодежка. Взрослая жизнь», «Звоните Ди Каприо!»). Также в картине сыграли блогер-миллионник и артист Давид Манукян, он же Дава, актриса и блогер Екатерина Шкуро, скончавшийся впоследствии из-за проблем с сердцем шоумен Дмитрий Красилов и певица IOWA.

«Вторая жизнь Гарольда Фрая»

Премьера: 13 июня.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Джим Бродбент, Пенелопа Уилтон, Эрл Кейв, Линда Бассетт.

Зачем смотреть: британская драма по мотивам мирового бестселлера Рейчел Джойс об отважном пенсионере.

Это история Гарольда Фрая, тихого английского пенсионера, который ведет безмятежную жизнь. Внезапно он получает письмо от давней коллеги по работе Куини, которая пишет, что доживает последние дни в хосписе на самом севере страны. Взволновавшись, Гарольд отправляется к женщине пешком через всю Англию и берет с нее обещание, что она будет жить, пока он не дойдет.

По дороге ему предстоит столкнуться со множеством трудностей, поддержкой и теплом со стороны незнакомцев, а в итоге — стать национальной знаменитостью. Фильм основан на романе Рейчел Джойс «Невероятное паломничество Гарольда Фрая». В 2012 году книга стала самой продаваемой в Великобритании. Писательница посвятила ее отцу, который также скончался от рака.

«Игра королевы»

Премьера: 13 июня.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Алисия Викандер, Джуд Лоу, Эдди Марсан, Сэм Райли.

Зачем смотреть: историческая драма о Екатерине Парр — последней жене Генриха VIII.

События фильма развиваются в эпоху правления в Великобритании династии Тюдоров. Трон находится в руках Генриха VIII (Джуд Лоу), известного не только политическими достижениями, но и жестокостью. Так, двух своих предыдущих жен он казнил.

Картина рассказывает о периоде, когда монарх ведет к алтарю уже шестую избранницу, Екатерину Парр (Алисия Викандер). Эта молодая аристократка отличается выдающимся интеллектом и сильным характером. С самого начала она осознает тяжесть своего положения, поскольку Генрих видит в каждом человеке врага или предателя.

Режиссером фильма выступил Карим Айнуз («Невидимая жизнь Эвридики»), сценарий написали Генриетта («Переполненная комната») и Джессика Эшворт («Джейн Остин»). Картина «Игра королевы» попала в прошлогодний конкурс Каннского кинофестиваля, но жюри холодно приняло эту историческую драму.

«Заклятье. Шепот ведьм»

Премьера: 13 июня.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Артур Бесчастный, Марьяна Спивак, Софья Шидловская, Игорь Грабузов, Сергей Сафронов, Валерия Кот, Илья Виногорский, Кирилл Русин, Артем Фадеев.

Зачем смотреть: российский фильм ужасов о следователе, которому предстоит распутать дело о пропаже подростков в глухой деревне.

Действие происходит в глухой деревне, где однажды находят тела нескольких подростков. За расследование преступлений берется следователь, давно разочаровавшийся в себе и в жизни. Он идет по следам подростков и постепенно начинает верить, что к их смерти причастен вовсе не человек.

Мужчина узнает о Маре, древнем языческом духе, который забирает тела детей, чтобы напитаться силой и возродиться. По преданию, он зазывает жертв шепотом. Услышать его означает приговорить себя к гибели.

Режиссером стал Серик Бейсеу, известный по работе над проектами «Отражение тьмы» и «Таблетка от слез». Сценарий написали Дмитрий Жигалов («Сквозь время»), Юлиана Закревская («Душегубы») и Сергей Калужанов («Курьеры»).

«Алекс Лютый. Дело сирот»

Премьера: 17 июня.

Где смотреть: НТВ.

В ролях: Антон Хабаров, Эмилия Спивак, Никита Касьяненко, Екатерина Олькина, Владимир Ярош, Елена Руфанова, Дмитрий Лебедев, Сергей Мардарь, Сергей Галич, Оксана Скакун.

Зачем смотреть: третий сезон детективного сериала Владимира Нахабцева с Антоном Хабаровым в главной роли.

В новом сезоне события развиваются параллельно в дни Великой Отечественной войны (1941) и в период поисков нацистских преступников и расследований их преступлений (1976).

Экс-руководитель айнзацгруппы СС Манкевич покончил с собой. После этого розыск подведомственных ему военных поручили подполковнику КГБ Андрею Елисееву (Антон Хабаров). Благодаря профессиональной работе своей команды герой вскоре узнает, что летом 1941 года в здании музея функционировал отряд карателей Манкевича.

Там же прятались несколько воспитанников детского дома, брошенных на произвол судьбы во время эвакуации. Через некоторое время дети бесследно исчезли. Данные секретного архива Алекса Лютого помогают подполковнику Елисееву установить личности всех, кто входил в состав отряда Манкевича. Выясняется, что все оставшиеся в живых начинают гибнуть при загадочных обстоятельствах.

Сюжет третьего сезона, как и первых двух, основан на реальных событиях.

Фото: Пресс-служба НТВ

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