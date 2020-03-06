Британский дизайнер Джорджина Чепмен и бывшая супруга кинопродюсера Харви Вайнштейна начала встречаться с американским актёром Эдрианом Броуди.
Как
Чепмен подала на развод с Вайнштейном в 2017 году после того, как несколько женщин обвинили продюсера в домогательствах и изнасилованиях.
Как писал NEWS.ru, суд в Нью-Йорке признал продюсера Харви Вайнштейна виновным в преступлениях на сексуальной почве и изнасиловании. В зале суда шесть женщин дали показания.
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