https://static.news.ru/photo/c5be486a-5faf-11ea-a523-fa163e074e61_660.jpg Харви Вайнштейн и Джорджина Чепмен Фото: Paul Fenton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский дизайнер Джорджина Чепмен и бывшая супруга кинопродюсера Харви Вайнштейна начала встречаться с американским актёром Эдрианом Броуди.

Как отмечает Mirror, 43-летняя Чепмен и 46-летний Броуди начали общаться после того, как встретились в Пуэрто-Рико на показе датской супермодели Хелены Кристенсен, который проходил в апреле 2019 года.

Чепмен подала на развод с Вайнштейном в 2017 году после того, как несколько женщин обвинили продюсера в домогательствах и изнасилованиях.

Как писал NEWS.ru, суд в Нью-Йорке признал продюсера Харви Вайнштейна виновным в преступлениях на сексуальной почве и изнасиловании. В зале суда шесть женщин дали показания.