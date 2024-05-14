Бывшая жена Лимонова назвала снявшего о нем фильм Серебренникова геем Экс-супруга Лимонова Волкова назвала снявшего о нем фильм Серебренникова геем

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Екатерина Волкова

Бывшая жена Эдуарда Лимонова актриса Екатерина Волкова высказала мнение в беседе с NEWS.ru, что снявший фильм «Лимонов, баллада об Эдичке» режиссер Кирилл Серебренников — гей. Главную роль в картине сыграл актер Бен Уишоу. Волкова назвала геем и артиста.

Мы с Лимоновым смотрели вместе фильм «Холодная война» Павликовского (изначально планировалось, что фильм о Лимонове снимет польский режиссер Павел Павликовский. — NEWS.ru), и он сказал, что это художник, который может быть с ним на одном уровне. А Серебренников — это гей, — сказала Волкова.

В 2013 году Уишоу совершил каминг-аут и рассказал о своем браке с австралийским композитором (ЛГБТ, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Волкова возмущена тем, что в фильме Серебренников изобразил ее мужа человеком нетрадиционной сексуальной ориентации, хотя писатель таковым никогда не был, он был женат шесть раз, у него было много любовниц.

Ранее актриса рассказывала, что развелась с Лимоновым из-за разногласий, возникших в их браке. После разрыва она не стала ограничивать его общение с их детьми: сын и дочь часто проводили время с отцом.