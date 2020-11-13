Бывшая жена Джигарханяна отреагировала на сообщения о смерти актёра

https://static.news.ru/photo/31134226-264f-11eb-9839-fa163e074e61_660.jpg Виталина Цымбалюк-Романовская Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Бывшая жена актёра Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала смерть актёра. Женщина заявила, что если бы в последние годы рядом с артистом находилась она, «всё было бы совсем по-другому».

По её словам, Джигарханяна увезли от неё три года назад, вбив ему в голову «всякую чушь» о ней. Она отметила, что последние три года у артиста наблюдалась деменция, он был очень болен, находился практически в бессознательном состоянии, передаёт «Газета.Ru».

Если бы я была рядом, всё было бы совсем по-другому. Конечно, понятно, что возраст, но хотя бы мы все бы его видели, он выходил бы на сцену и делал всё, что хотел, — заявила Цымбалюк-Романовская.

В ночь на субботу, 14 ноября, на 86-м году жизни скончался знаменитый советский актёр и режиссёр Армен Джигарханян. О смерти артиста журналистам сообщили представители его театра.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Армен Джигарханян был величайшим артистом. Он мог сыграть практически любую роль. Такое мнение выразил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. Он подчеркнул, что на доме, где жил Джигарханян, наверняка будет размещена памятная табличка. По словам Герасимова, переименование чего-либо в честь артиста будет зависеть от поступающих предложений.



