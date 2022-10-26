Был уборщиком и прославился в 77 лет: как живет старик из «Игры в кальмара» NEWS.ru рассказывает об актере О Ён Су, который женился в 43 года, покорил мир ролью О Иль Нама (игрок 001) и мечтает выходить на сцену до 88 лет

Фото: Richard Shotwell/AP/TASS

О Ен Су

Недавно корейский актер О Ён Су, известный по роли старика в нашумевшем сериале Netflix «Игра в кальмара», удивил поклонников фотосессией для ноябрьского выпуска глянцевого журнала Arena Homme+ Korea. 78-летний актер позирует в спортивках и в обуви на высоких каблуках в рамках коллаборации всемирно известных брендов. Это первое за долгое время появление О Ён Су в рекламной кампании. Хотя всего год назад он отказался стать лицом сети корейских закусочных, заявив, что не намерен сниматься в рекламе из-за денег. Пока идут съемки второго сезона «Игры в кальмара», NEWS.ru рассказывает о пожилом корейском актере, который в 77 лет покорил весь мир.

Сейчас О Ён Су 78 лет. Он был самым пожилым актером в южнокорейском сериале «Игра в кальмара», который в 2021 году побил все рекорды просмотров на стриминговом сервисе Netflix. У актера, сыгравшего тайного организатора жестоких соревнований и непосредственного участника под номером 001, мгновенно появилась гигантская группа фанатов. Люди не уставали восхищаться естественной игрой О Ён Су (при том, что южнокорейскому кинематографу присуща некая наигранность и чрезмерная эмоциональность) и поражались, как мастерски ему удавалось перевоплощаться из дряхлого добродушного старика со сгорбленной спиной в хитрого и жестокого создателя кровавой игры. За роль О Иль Нама он удостоился премий «Золотой глобус» и «Эмми», став первым южнокорейским актером, который получил высшее признание американских профессионалов в области кино и телевидения.

Сам актер относится к этому достижению философски. В интервью 2021 года он говорил, что не смог бы сыграть так еще 10 лет назад, поскольку залог его естественной игры — в большом театральном и жизненном опыте. В его персонаже много доброго и злого, как и в любом человеке, но эту двуликость надо играть естественно, а не фальшиво.

Фото: netflix.com О Ён Су

В родной Корее О Ён Су — настоящая легенда сцены с 55-летним опытом. Мэтр даже думал отказаться от роли в «Игре в кальмара» из-за своей занятости в театре, но посыл сериала заинтересовал его по-настоящему.

Я сначала прочитал сценарий. Он был написан живым языком, посыл был сильным, а формат свежим. Режиссер использовал игры из наших детских воспоминаний в качестве символов для критики реальности, — вспоминает О Ён Су.

Сценарист «Игры в кальмара» Хван Дон Хек рассказывал, что приметил фактурного артиста давно и сразу знал, что предложит роль О Иль Нама (игрок номер 001) именно ему. По словам Хвана, его поразило исполнение актером роли старого буддийского монаха в фильме «Весна, лето, осень, зима... и снова весна» (2003) южнокорейского режиссера Ким Ки Дука. Затем драматург увидел О Ëн Су на сцене и убедился в правильности выбора.

По словам артиста, после выхода сериала его засыпали предложениями о рекламных контрактах, но он не захотел монетизировать популярность. Потому что «желание зарабатывать только деньги идет от жадности», а он придерживается другой жизненной философии. В частности, О Ëн Су отверг предложение стать лицом известного бренда закусочных.

Мне предложили стать лицом Kkanbu Chicken. Это слово «гганбу» (корейский сленг, обозначающий товарища по команде при игре в шарики. — NEWS.ru) очень близко к теме «Игры в кальмара». В сериале есть эпизод, когда О Иль Нам говорит Ги Хуну: «Мы — гганбу». Это подразумевает множество вещей: доверие и предательство в человеческих отношениях. Я беспокоился, что, если я упомяну слово «гганбу» в рекламе, это ослабит значимость сцены в фильме. Поэтому вежливо отказался, — комментирует актер.

В свои 78 лет О Ëн Су ведет спортивный образ жизни. Каждое утро в 06:20 он выходит из дома, идет на ближайшую площадку, где стоят параллельные брусья, и делает 50 отжиманий на снаряде. Он называет это «своей любимой тренировкой на всю жизнь». Су занимается на параллельных брусьях уже более 60 лет и проходит 10 000 шагов в день. Однажды режиссер спектакля «Джангпан» (2016), узнав, что О занимается на брусьях, решил проверить слухи и прямо перед спектаклем установил на сцене снаряд. Артист узнал о шутке в последний момент, но не растерялся, а спокойно сделал несколько подходов на радость зрителям и к удивлению режиссера.

Фото: YONHAP/EPA/TASS О Ён Су

О Ëн Су часто говорит в интервью, что именно работа в театре научила его понимать жизнь. Хотя в начале карьеры ему даже пришлось сменить имя — профессия актера в то время не считалась достойной.

Сначала я не очень-то хотел стать актером. Меня уволили из армии в 25 лет, но я не мог найти работу. Друг, который случайно оказался членом театральной труппы Кванджанга, предложил мне прийти попробоваться. Я искал любую возможность заработать. Выполнял грязную работу: убирался, афиши клеил и только спустя год дебютировал. Но потом вскоре получил первую главную роль Стэнли в «Трамвае „Желание“». Мне было 28. Это сейчас я старый, а раньше моя внешность была не так уж и плоха, — рассказывает Су.

Актер женился только в 43 года. И то лишь после того, как перешел в главный театр Кореи. Его невеста Кан два года посещала каждый спектакль возлюбленного, но ее родители не видели перспективы в женихе и поставили ему условие — он переходит в Национальный корейский театр, показывает документ о достойной зарплате, и тогда влюбленным дают благословение на свадьбу. О Ëн Су так и сделал.

За 55-летнюю актерскую карьеру он сыграл всю мировую драматургическую классику: от Теннеси Уильямса до Шекспира. Но самое большое впечатление на него произвел Фирс в русском спектакле «Вишневый сад».