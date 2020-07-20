Бурунов и Козловский позовут зрителей в кино

Российские актёры Сергей Бурунов и Данила Козловский примут участие в акции, призывающей зрителей пойти в кино после снятия запретов на массовые мероприятия, введённые в связи с пандемией коронавируса. Инициатива получила название #идёмвкино.
Идея запустить акцию принадлежит российским дистрибьюторам, телеканалам, продюсерам и кинотеатрам,
В акции помимо Козловского и Бурунова примет участие множество актёров, режиссёров и продюсеров, среди которых Елизавета Боярская, Ирина Горбачёва, Ингеборга Дапкунайте, Вита Корниенко, Рената Литвинова, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Валерий Тодоровский.
Артистам помогут крупнейшие медиахолдинги и телеканалы, включая Первый канал, «Национальную Медиа Группу», «Газпром-медиа», ВГТРК, Rambler Group, «Яндекс», Mail.Ru Group и другие.
Как писал NEWS.ru, более трети россиян (42%) заявили о готовности пойти в кинотеатры сразу после того, как их снова откроют. Самой ожидаемой премьерой оказался игровой ремейк мультфильма «Мулан».
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