«Будут платить нашим»: Шахназаров о запрете иностранной музыки в кино Режиссер Шахназаров: запрет иностранной музыки в российском кино не создаст большой проблемы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Карен Шахназаров

Запрет зарубежным лейблам на продажу прав на использование музыки в российском кинопроизводстве не является большой проблемой, рассказал НСН режиссер Карен Шахназаров. По его словам, отечественная музыка достаточно развита, чтобы обеспечить российское кино композициями. Артист уточнил, что подобные запреты могут стать проблемой лишь для радиостанций и телевизионных шоу, но в кинематографе оригинальная музыка в большинстве случаев пишется в России, а иностранные композиции могут потребоваться лишь в эпизодах.

Ничего страшного не произошло, это не проблема. Все зависит, конечно, от сюжета картины, но таких картин, которые построены на исполнении зарубежной музыки, не так много. Отечественная музыка достаточно развита, у нас отличные композиторы в кино работают. Будут платить нашим композиторам, — отметилШахназаров.

Российским кинокомпаниям ранее запретили использовать иностранную музыку в кинопроизводстве. Ivi, Amedia, Start и другие отечественные компании начали избавляться от зарубежной музыке в находящихся в производстве сериалах и кино. Уже вышедших лент данный запрет не коснется.

Музыкальный критик Евгений Бабичев ранее рассказал, что сокращение количества западной музыки на радио скажется на качестве создаваемых в стране композиций, так как для заполнения эфира требуются большие объемы материала. По его словам, сотрудникам радиостанций нужно ставить разнообразные треки и разных артистов, а фокус на российской музыке этому помешает. Также эксперт отметил, что для многих артистов подобные меры окажутся бесполезными, поскольку они продвигаются через интернет.