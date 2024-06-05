«Будет смешнее и острее»: кинокритик о продолжении «Чебурашки» Кинокритик Шнейдеров: вторая часть «Чебурашки» должна получиться смешнее

Фото: «Централ Партнершип»

Кадр со съемок второй части кинокартины «Чебурашка»

Если вторая часть фильма «Чебурашка», над которой работает режиссер Дмитрий Дьяченко, действительно получится смешнее и острее, она может прилично собрать в прокате, уверен кинокритик Давид Шнейдеров. В разговоре с NEWS.ru эксперт отметил, что такой же успех кинолента вряд ли получит. По его словам, все будет зависеть от качества фильма.

Все зависит от качества картины. С одной стороны, есть поговорка, что в одну реку нельзя войти дважды и что сиквелы получаются хуже оригинала. Но если Дмитрий Дьяченко сделает фильм лучше, а он говорил, что будет смешнее и острее, не думаю, что прям такой же успех, но фильм вполне может прилично собрать в прокате, — пояснил Шнейдеров.

Ранее стало известно, что съемки сиквела «Чебурашки» начались в Москве. Главные роли в картине вновь исполнят Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков и Ева Смирнова. Актриса Ольга Кузьмина вернется к озвучиванию Чебурашки.

Кинокритик Роман Григорьев до этого заявил, что третья часть фильма «Веном» с подзаголовком «Последний танец» вряд ли будет иметь успех и вызовет «вау-эффект». Эксперт подчеркнул, что статистически все продолжения собирают меньше денег и менее интересны зрителям, так как оригинальная идея может сработать только раз.