Будет ли в России цензура кино? Какие ленты призывали запретить

Фото: В. Мапешин/РИА Новости

Кадр из фильма режиссера Петра Ефимовича Тодоровского «Интердевочка», 1989 г.

В России снова обсуждается вопрос о введении цензуры в киноиндустрии. Кто поддерживает, а кто критикует эту инициативу, какие фильмы недавно предлагали запретить?

Кто выступает за цензуру кино в России

Режиссер Александра Франк, знакомая зрителям по лентам «Он + она» и «Где проходит граница?», поддерживает идею о введении цензуры в кино. По ее словам, не следует рассчитывать на самоцензуру создателей, иначе «так и будут выходить на экраны „Содержанки“, „Содержанки-2“, „Содержанки-3“, Содержанки-15», «Жизнь по вызову — 1, 2, 3, 10», «Эскортницы-1», «Эскортницы-2», «Эскортницы-3»«.

«Меня могут просто заклеймить, и вообще со мной больше никто, может, не будет разговаривать из киносообщества, но я за цензуру», — заявила Франк в интервью «Абзац».

По ее словам, темы эскорта, маньяков или непростой жизни в 1990-е годы исчерпали себя. Подтверждение своих слов Франк нашла в низких рейтингах перечисленных лент.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Pressovement press conference in Moscow Режиссер Александра Франк

«Всё очень просто. Поэтому я за цензуру, я за комитет, я за знак качества, я за категории А, B и С», — резюмировала режиссер.

Похожую точку зрения высказывал и нынешний депутат Госдумы Дмитрий Певцов. По его словам, государство должно регулировать проекты, на которые дает деньги, и создавать для этого специальные комиссии.

«В советское время не мог выйти фильм, спектакль или выставка, которые были ниже пояса. Они могли быть максимум пошлыми или неталантливыми, но чтобы это было мерзко, грязно, чтобы это была открытая бесовщина, поношение человека и веры, такого быть не могло. Сейчас можно все, потому что художники, „я так вижу“», — заявил Певцов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Народный артист РСФСР Михаил Боярский также поддерживал идею о введении цензуры. В составе подобных комиссий актер видел признанных деятелей культуры, таких как актрисы Инна Чурикова и Алиса Фрейндлих. По мнению Боярского, на первом место должны стоять нравственные позиции.

«Я за цензуру в этой области. Мне кажется, что распущенность художественная не на пользу государства. Должны быть компетентные и толковые люди, которые смогут решить проблемы, не прибегая к насилию», — заявлял музыкант.

В марте 2022 года режиссер Никита Михалков выступил с речью о необходимости введения цензуры в России. Тогда он утверждал, что «цензура — это не когда запрещают, а когда не дают денег на бездарное, на то, что разрушает и разъедает душу». Михалков назвал цензуру «вынужденной самозащитой государства».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Никита Михалков

Идею о цензуре также поддерживали блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) и писатель Дмитрий Дарин. По мнению первого, регулировать выход картин необходимо, так как в известных сериалах бывает много «антисоветчины». Дарин же выразил мнение, что великие произведения рождались в условиях строжайшей цензуры.

«Цензура необходима. Мы хотим иметь преемственность великой культуры, которая была в России. Когда создавали свои шедевры Сумароков, Языков, Пушкин, Гоголь, Лесков, Толстой? Это был монархический режим. Император был личным цензором Пушкина, очень его уважал, умнейший человек России», — сказал Дарин.

Кто был против цензуры кино в России

Актриса Алиса Гребенщикова на вопрос NEWS.ru, чего не хватает российскому кино, коротко ответила: «Свободы». Далее артистка уточнила свои слова наличием в индустрии цензуры.

Режиссер Александр Сокуров после срыва премьеры его фильма «Сказка» заявил, что «время его жизни опять остановилось». Кинематографист заявил, что выступает не против цензуры, а против запрета на возможность общаться с гражданами России посредством кино.

«Я не просто протестую против цензуры — я заявляю протест против нарушения моего конституционного права свободного общения моих произведений с соотечественниками», — сказал Сокуров.

Фильм Сокурова, прокат которого запретили в России, опубликовала на своем YouTube-канале журналистка Ксения Собчак.

Фото: Пример интонации Кадр из фильма «Сказка»

Какие фильмы призывали запретить в РФ

В конце 2023 года общественники призывали запретить сериал «Слово пацана» о «казанском феномене». Лента так и осталась в открытом доступе. Депутат Госдумы Мария Бутина отметила, что в России не могут запрещать фильмы.

«Запрещать такое кино мы не можем, поскольку в нашей стране законодательно запрещена цензура. И я как законодатель, как депутат Госдумы всегда буду стоять на стороне закона. А оценочные суждения будут выходить на второй план», — подчеркивала парламентарий.

В сентябре 2023 года Минкульт отозвал прокатное удостоверение у драмы «Айта» режиссера Степана Бурнашева. Под запретом едва не оказалась картина «Пищеблок».

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