Брюс всемогущий: Уиллис — больше чем качок в «Крепком орешке»

Новость о вынужденном завершении карьеры главного «крепкого орешка» Голливуда Брюса Уиллиса шокировала его поклонников по всему миру. 67-летняя кинозвезда страдает от афазии, или расстройства речи — основного инструмента актёрской профессии. Несмотря на укоренившееся амплуа звезды боевиков, Уиллис не раз испытывал себя в необычных ролях, многие из которых заслуживают внимания зрителей. Подробности — в материале NEWS.ru.

Звезда низкобюджетных боевиков и обладатель спецприза за худший фильм

За 43 года съёмок в кино Брюс Уиллис сыграл более чем в 100 картинах и завоевал славу короля экшен-фильмов. Известность актёру принесла роль Джона Макклейна в серии боевиков «Крепкий орешек». С этого момента образ бесстрашного полицейского в отставке стал визитной карточкой Уиллиса, а сам актёр получил статус секс-символа Голливуда.

Последние годы карьеры только упрочили стереотипное представление об актёре как звезде боевиков. Некогда разноплановый и драматически сильный, он всё больше концентрировался на низкобюджетных боевиках и совсем перестал сотрудничать с такими культовыми режиссёрами, как Квентин Тарантино и Уэст Андерсон. Режиссёр Мэтт Эскандари, работавший с Уиллисом, объяснял это ухудшением состояния здоровья звезды.

Это печально, когда такая легенда, как Брюс, угасает прямо у тебя на глазах. Я видел это, работая с ним последние несколько лет, — сказал Эскандари газете The New Zealand Herald.

В феврале 2022 года организаторы антипремии «Золотая малина» даже создали специальную номинацию «Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года». В категорию вошли восемь ролей актёра за прошлый год, худшей признали его работу в научно-фантастическом фильме «Звёздный рубеж». Несмотря на заявление семьи о болезни Уиллиса и, казалось бы, неуместном статусе премии, организаторы «Золотой малины» сохранили номинацию.

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Комик, музыкант и охотник до необычных ролей

Однако за витриной брутальных образов «крепкого орешка» и десятка подобных ролей скрывается без малого дюжина разноплановых работ Брюса Уиллиса, доказывающих не только глубокий талант актёра, но и смелость в выборе ролей.

В начале карьеры Уиллис несколько лет играл в малоизвестных театрах Нью-Йорка и исполнял эпизодические роли в телепроектах. В 1985 году он получил первую значимую роль в телесериале «Детективное агентство „Лунный свет“», благодаря которому за харизматичным молодым человеком чуть не закрепилось амплуа комедийного актёра. 30-летний обаятельный и остроумный Уиллис с характерным прищуром и приличной шевелюрой на месте будущей фирменной лысины играл частного детектива. Благодаря таланту зарождающейся голливудской звезды и тандему с актрисой Сибилл Шепард сериал и ныне считается американской классикой.

За год до выхода судьбоносного фильма «Крепкий орешек» Брюс Уиллис неожиданно выпустил музыкальный альбом «Возвращение Бруно», а после снялся в одноимённой ленте. Актёр не просто сыграл известного музыканта, перевоплощаясь то в рок-, то в рэп-звезду, но и исполнил собственные песни, отпуская при этом шутки на манер стендап-комика.

В 1992 году, снявшись уже в двух частях «Крепкого орешка» и ещё в десятке подобных боевиков, Уиллис предстал перед поклонниками в самом неожиданном амплуа — пластического хирурга-неудачника, которому приходится разбираться с внезапным бессмертием обезумевших от жажды красоты женщин (в исполнении Мэрил Стрип и Голди Хоун). Фантастическая кинокомедия Роберта Земекиса «Смерть ей к лицу», снятая в традициях чёрного юмора, раскрыла в Уиллисе блистательного комедийного актёра.

Мечтал о роли у Тарантино и получил одобрение Maxim за эротические сцены

Спустя два года на экраны вышла ещё одна чёрная комедия с участием Брюса Уиллиса, но на этот раз созданная другим культовым режиссёром — Квентином Тарантино. В «Криминальном чтиве» тот собрал плеяду актёров (Джон Траволта, Сэмюэль Л. Джексон, Тим Рот, Ума Турман) и показал Уиллиса не просто брутальным боксёром, а сентиментальным и несколько комичным персонажем.

Причём Уиллис, привыкший получать гонорары в пять миллионов долларов (как за «Крепкого орешка»), был готов резко снизить свои денежные аппетиты, лишь бы поработать с Тарантино. Изначально Уиллис метил на роль Винсента Веги, которую сыграл Джон Траволта, и не хотел быть второстепенным персонажем, к тому же связанным в подвале с кляпом во рту. Но Вега закрепился за Траволтой ещё с «Бешеных псов», и Уиллису пришлось согласиться на роль Буча Куллиджа.

В 1994 году состоялась премьера ленты «Цвет ночи», где Брюс Уиллис предстал в роли любвеобильного психолога. Актёру хотелось испытать себя в других ролях и показать зрителям, что он хорош не только с пистолетом в руках. В фильме много эротических сцен, которые журнал Maxim назвал лучшими за всю историю кинематографа.

Но по-настоящему оценить талант Уиллиса можно в психологическом триллере «Шестое чувство», где он сыграл детского психолога и показал себя спокойным и чрезвычайно вдумчивым актёром. В 2000 году картина получила шесть премий «Оскар» и вывела голливудского артиста на качественно новый уровень, действительно возведя в статус легенды. Которая теперь, увы, действительно угасла.