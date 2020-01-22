https://static.news.ru/photo/4236adb6-3cff-11ea-800a-fa163e074e61_660.jpg Фото: leovitiart/instagram.com

Художник из Великобритании Леонардо Вити, специализирующийся на 3D-анимации представил модель того, как мог бы выглядеть Малыш Джабба.

Вити опубликовал видео в Instagram, на котором изображён персонаж киносаги «Звёздные войны» в детсве.

Образ Малыш Джаббы основывается на слизнеобразной форме исходного персонажа, у него пухлое тельце, карие глаза и короткие руки. взгляда в комплекте с глазами-лань и короткими руками. Внешний вид маленького инопланетянина дополняется торчащий язык и стекающая по подбородку слюна.

Художник отметил в Instagram сериала «Мандалорец» и предложил им свой концепт для персонажа.

Как писал NEWS.ru, американский режиссёр и создатель вселенной «Звёздных войн» Джордж Лукас встретился с персонажем Малышом Йодой. На опубликованной фотографии он держит куклу на руках как настоящего малыша.