Скончался британский актёр Марк Иден

https://static.news.ru/photo/5f4eaaa8-4c48-11eb-acc6-fa163e074e61_660.jpg Марк Иден Фото: imdb.com

Британский актёр Марк Иден, известный по ролям в сериалах «Улица Коронации» и «Доктор Кто», скончался 1 января на 93-м году жизни.

С грустью сообщаем о смерти Марка Идена. 1 января 2021 года он мирно скончался в больнице. Марк уже некоторое время жил с болезнью Альцгеймера и был госпитализирован в ноябре, — цитирует The Sun агента актёра.

Иден получил наибольшую известность благодаря съёмкам в сериале телеканала ITV «Улица Коронации». Также он исполнил роль путешественника Марко Поло в сериале «Доктор Кто» в 1964 году. За более чем 50-летнюю карьеру в кино и на телевидении Иден сыграл в фильме «Доктор Живаго» 1965 года и эпизоде сериала «Пуаро Агаты Кристи».

Ранее актёр Ник Кордеро, известный своими работами на Бродвее, скончался в 41 год. Причиной его смерти стали осложнения после заражения коронавирусной инфекцией нового типа, сообщила журналистам жена артиста Аманда Клоотс. Артист лечился в больнице Седарс-Синай в Лос-Анджелесе с марта. Кордеро после госпитализации подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и ввели в кому. Во время лечения возникли проблемы со свёртыванием крови, из-за этого врачам пришлось ампутировать часть правой ноги мужчины. Со временем Кордеро стал восстанавливаться, однако его лёгкие перестали функционировать. Звезда Бродвея родился в Канаде. В 2014 году его номинировали на престижную премию «Тони» за роль в постановке «Пули над Бродвеем», писал NEWS.ru.