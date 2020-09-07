Британцы оценили парад на фестивале «Спасская башня»

https://static.news.ru/photo/15fc1c34-f106-11ea-b7b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Британское издание Daily Mail опубликовало отчёт о фестивале «Спасская башня», который прошел в подмосковной Кубинке. Фотографии фейерверков и масштаб мероприятия положительно оценили иностранные пользователи.

«Спасская башня», посвящённая 75-летию окончания войны, должна была пройти с 28 августа по 6 сентября на Красной площади, но её пришлось провести в режиме онлайн из-за запретов массовых мероприятий, введённых в связи с пандемией коронавируса.

В представлении приняли участите около тысячи певцов, музыкантов, танцоров и артистов. Кроме того, в рамках мероприятия зрители увидели танцевальные номера московских кадетов и услышали мелодии в исполнении военных оркестров. Салют прогремел над Главным храмом Вооружённых сил России.

В комментариях под материалом британского издания большинство пользователей похвалили мероприятие и высоко оценили масштабы зрелища.

Как писал NEWS.ru, кадеты Московского военно-музыкального училища генерал-лейтенанта Халилова и ансамбль барабанщиц пансиона воспитанниц Минобороны России во время проведения «Спасской башни» посвятили своё выступление медикам.