Британцев впечатлила советская экранизация «Властелина колец»

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Экранизация романа Джона Р. Р. Толкина «Властелин колец», снятая в СССР 30 лет назад, но увидевшая свет только сейчас, понравилась британским зрителям. О своих впечатлениях от просмотра рассказал автор статьи, опубликованной изданием The Guardian.

Он отметил, что экранизация получилось несколько «неряшливой», авторам не хватало средств и технологий, «чтобы воздать должное» произведению Толкина, но у них получилось «нечто незабываемое — благодаря чистой силе духа».

Без преувеличения скажу, что теперь это моя самая любимая постановка «Властелина колец» из всех когда-либо существовавших, — отметил автор.

При этом добавил, что совершенно не знает русского языка и «ничего не понял из того, что происходило все эти два часа».

Как писал NEWS.ru, считавшийся ранее утерянным советский телеспектакль по мотивам «Властелина колец» опубликовал в YouTube опубликовал в YouTube Пятый канал. Экранизация в двух частях была снята на Ленинградском телевидении в 1991 году. Режиссёром и автором сценария выступила Наталья Серебрякова. Роли исполнили Валерий Дьяченко (Фродо), Георгий Штиль (Бильбо), Виктор Костецкий (Гэндальф), Андрей Тенетенко (Арагорн), и Елена Соловей (Галадриэль).