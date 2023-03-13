Брендан Фрейзер стал обладателем «Оскара» за лучшую мужскую роль

Фото: Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Брендан Фрейзер стал обладателем «Оскара» в номинации «Лучшая мужская роль». Награда досталась актеру за участие в фильме «Кит». 95-я церемония вручения премии американской академии киноискусств проходит в Лос-Анджелесе. Трансляцию ведет телекомпания АВС.

Фрейзер сыграл страдающего ожирением мужчину по имени Чарли, который когда-то бросил семью. Оказавшись на пороге смерти, он пытается восстановить отношения с дочерью-подростком Элли, которую не видел несколько лет.

В категории «Лучшая мужская роль» были также были представлены Остин Батлер («Элвис»), Колин Фаррелл («Банши Инишерина»), Пол Мескал («Солнце мое») и Билл Найи («Жить»).

Мишель Йео получила «Оскар» как лучшая актриса за роль в фильме «Всё везде и сразу».

Ранее лучшими режиссерами были названы создатели фильма «Все везде и сразу» Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт.

Фильм «Навальный» канадского режиссера Дэниэла Роэра получил премию «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Лента повествует об отравлении оппозиционера, его лечении и возвращении в Россию.