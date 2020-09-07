Брэдли Купер назвал кинонаграды бессмысленными

https://static.news.ru/photo/bcde3700-f1ae-11ea-82f3-fa163e074e61_660.jpg Брэдли Купер Фото: Gary Mitchell/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актёр Брэдли Купер заявил, что считает кинопремии бессмысленными. При этом он отметил, что проявляет интерес к этому явлению.

Купер признался в Interview Magazine, что премии — это настоящее испытание, и в них нет «ни грамма творчества».

Ты не из-за них всем жертвуешь, а ради искусства. Но если тебя номинируют, то тебе приходится уделять этому много времени, в результате появляется эгоизм, тщеславие, неуверенность в себе, — сказал артист, которого восемь раз номинировали на «Оскар» и шесть — «Золотой глобус».

Ранее стало известно, что Брэдли Купер, предположительно, исполнит роль британского музыканта и участника группы Bee Gees Барри Гибба в грядущем байопике. Певец — единственный доживший до сегодняшнего дня участником коллектива, писал NEWS.ru.