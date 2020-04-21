Брэд Питт выступил ведущим прогноза погоды в шоу актёра из сериала «Офис»

https://static.news.ru/photo/b710f04e-83e3-11ea-b704-fa163e074e61_660.jpg Брэд Питт Фото: AMPAS/Keystone Press Agency/Global Look Press

Актёр Брэд Питт взял на себя роль ведущего прогноза погоды в шоу своего коллеги Джона Красински, известного как звезда американской адаптации сериала «Офис» британского комика Рики Джервейса.

Красински запустил программу на YouTube, в которой рассказывает только хорошие новости. Таким образом он решил поддержать людей, находящихся в изоляции в связи с пандемией коронавируса.

Во время четвёртого эпизода Some Good News он обратился к Питту, также находящемуся дома взаперти, с просьбой рассказать, как обстоят дела с погодой.

Выглядит... нормально... да, — сказал в ответ артист.

Как писал NEWS.ru, мама Брэда Питта переживает из-за отношений сына с бывшей женой и голливудской актрисой Дженнифер Энистон. Она надеется на их скорейшее воссоединение.