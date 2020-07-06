Брэд Питт снимется в новом фильме автора «Дэдпула 2»

Американский актёр Брэд Питт исполнит одну из главных ролей в фильме Bullet Train режиссёра Дэвида Литча, известного как постановщик «Дэдпула 2», «Джона Уика» и «Взрывной блондинки».
Картина станет экранизацией романа японского писателя Котаро Исаки Maria Beetle,
Фильм расскажет о пятерых наемных убийцах, которые оказываются в одном скоростном поезде, движущемся из Токио в Мориоку. У каждого из них будет своя миссия, но их пути пересекутся.
Съёмки проекта по сценарию Зака Олькевича начнутся в конце 2020 года.
Как писал NEWS.ru, испанский режиссёр Педро Альмодовар начал работу над фильмом Madres Paralelas («Параллельные матери»). Одну из главных ролей исполнит его соотечественница Пенелопа Крус.
Добавьте наши новости в избранные источники