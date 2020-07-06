Брэд Питт снимется в новом фильме автора «Дэдпула 2»

https://static.news.ru/photo/f87ae252-c028-11ea-9c69-fa163e074e61_660.jpg Брэд Питт Фото: Regina Wagner/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Американский актёр Брэд Питт исполнит одну из главных ролей в фильме Bullet Train режиссёра Дэвида Литча, известного как постановщик «Дэдпула 2», «Джона Уика» и «Взрывной блондинки».

Картина станет экранизацией романа японского писателя Котаро Исаки Maria Beetle, сообщает Deadline. Производством займутся компани Sony Pictures, Fugua Films и 87North.

Фильм расскажет о пятерых наемных убийцах, которые оказываются в одном скоростном поезде, движущемся из Токио в Мориоку. У каждого из них будет своя миссия, но их пути пересекутся.

Съёмки проекта по сценарию Зака Олькевича начнутся в конце 2020 года.

Как писал NEWS.ru, испанский режиссёр Педро Альмодовар начал работу над фильмом Madres Paralelas («Параллельные матери»). Одну из главных ролей исполнит его соотечественница Пенелопа Крус.