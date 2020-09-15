https://static.news.ru/photo/c99ac6f2-f7e4-11ea-9e01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hubert Boesl/Global Look Press

Голливудские актёры Брэд Питт и Дженнифер Энистон приняли участие в совместном проекте.

Бывшие супруги поучаствовали в живых чтениях комедии «Беспечные времена в „Риджмонт Хай“», вышедшей на экраны в 1982 году, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что это благотворительный проект. Его организовал актёр Шон Пенн, который сыграл одну из главных ролей в фильме.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон не снимались в комедии, и пока непонятно, какую роль они исполнят.

Посмотреть проект можно будет 17 сентября 2020 года в социальной сети Facebook.

В чтениях также приняли участие и другие знаменитые актёры: Джулия Робертс, Мэтью Макконахи, Морган Фримен, Шайа Лабаф и другие.

Как писал NEWS.ru ранее, мать Брэда Питта переживает из-за отношений сына с Дженнифер Энистон. Она надеется на их скорейшее воссоединение. Кроме того, человек, знакомый с ситуацией, отмечает, что многие голливудские звёзды уже обсуждают слухи о воссоединении пары.