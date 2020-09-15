Голливудские актёры Брэд Питт и Дженнифер Энистон приняли участие в совместном проекте.
Бывшие супруги поучаствовали в живых чтениях комедии «Беспечные времена в „Риджмонт Хай“», вышедшей на экраны в 1982 году,
Отмечается, что это благотворительный проект. Его организовал актёр Шон Пенн, который сыграл одну из главных ролей в фильме.
Брэд Питт и Дженнифер Энистон не снимались в комедии, и пока непонятно, какую роль они исполнят.
Посмотреть проект можно будет 17 сентября 2020 года в социальной сети Facebook.
В чтениях также приняли участие и другие знаменитые актёры: Джулия Робертс, Мэтью Макконахи, Морган Фримен, Шайа Лабаф и другие.
Как писал NEWS.ru ранее, мать Брэда Питта переживает из-за отношений сына с Дженнифер Энистон. Она надеется на их скорейшее воссоединение. Кроме того, человек, знакомый с ситуацией, отмечает, что многие голливудские звёзды уже обсуждают слухи о воссоединении пары.
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