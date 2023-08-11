Брэд Питт и Анджелина Джоли развелись после семи лет судебных тяжб

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Брэд Питт и Анджелина Джоли

Голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли завершили бракоразводный процесс после семи лет судебных тяжб, сообщает In Touch Weekly со ссылкой на инсайдера. Он уточнил, что звезды решили все вопросы и достигли согласия по вопросам бизнеса, недвижимости и опеки над детьми.

Развод стал окончательным, — сказал источник.

Джоли собиралась обратиться к посреднику для урегулирования иска, связанного с винодельней Chateau Miraval, расположенной во Франции, где супруги играли свадьбу. СМИ назвали передачу Chateau Miraval Брэду победой актера, поскольку ранее в интервью он признавался, что влюбился в это место.

Питт и Джоли объявили о расставании в 2016 году. Тогда актриса рассказала о ссоре с супругом в самолете, в результате которой она и по меньшей мере двое из их шестерых детей были облиты алкоголем. Джоли также рассказывала о попытке удушения со стороны Питта.

Бывшие супруги воспитывали 21-летнего Мэддокса, 19-летнего Пакса, 18-летнюю Захару, 17-летнюю Шайло и 15-летних близнецов Нокса и Вивьен.

Ранее сообщалось, что Джоли пыталась взыскать через суд с бывшего мужа неустойку в размере $350 млн. Пара не могла поделить принадлежащую им ранее винодельню Château Miraval стоимостью $28 млн. Питт утверждает, что экс-супруга продала свою долю бизнеса без его ведома. Джоли обвиняет его в мстительности и растрате. По словам звезды, актер потратил миллионы на «тщеславные проекты»: отремонтировал бассейн, открыл студию звукозаписи и четыре раза перестроил лестницу.