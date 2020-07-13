Братья Андреасян получили иск на 50 млн рублей за провальный фильм

https://static.news.ru/photo/18bc0860-c4ee-11ea-95c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские кинопродюсеры братья Сарик и Гевонд Андреасян получили иск на 50 млн долларов за фильм «Кома», который не окупился в прокате. Картина вышла в прокат 30 января 2020 года.

В суд обратилась компания «Марс Медиа», которая вложилась в производство ленты, с требованием возместить инвестиции, сообщает «Коммерсант». Бюджет фильма составил 250 млн рублей, а в российском прокате он собрал только 151 млн рублей.

Фильм провалился, и из-за коронавируса у нас слетело больше половины международных сделок по нему. Встал вопрос возврата инвестиций «Марс Медиа», — подтвердил Гевонд Андреасян.

Кинокомпания братьев, «Большое кино», находится на финальной стадии решения вопроса с партнёром. Сейчас обсуждается возврат средств за счёт телевизионных прав на ленту.

Помимо «Марс Медиа» финансированием картины занимались КИТ и Fresh Film, а также Фонд кино, выделивший 40 млн рублей безвозвратно и 60 млн на условиях возмещения.

Ранее Сарик Андреасян рассказал, какой фильм своего авторства считает неудачным. Он заявил, что согласен с мнением критикующих ленту для детей «Тот ещё Карлсон», писал NEWS.ru.