Братья Андреасян получили иск на 50 млн рублей за провальный фильм

Российские кинопродюсеры братья Сарик и Гевонд Андреасян получили иск на 50 млн долларов за фильм «Кома», который не окупился в прокате. Картина вышла в прокат 30 января 2020 года.
В суд обратилась компания «Марс Медиа», которая вложилась в производство ленты, с требованием возместить инвестиции,
Фильм провалился, и из-за коронавируса у нас слетело больше половины международных сделок по нему. Встал вопрос возврата инвестиций «Марс Медиа», — подтвердил Гевонд Андреасян.
Кинокомпания братьев, «Большое кино», находится на финальной стадии решения вопроса с партнёром. Сейчас обсуждается возврат средств за счёт телевизионных прав на ленту.
Помимо «Марс Медиа» финансированием картины занимались КИТ и Fresh Film, а также Фонд кино, выделивший 40 млн рублей безвозвратно и 60 млн на условиях возмещения.
Ранее Сарик Андреасян рассказал, какой фильм своего авторства считает неудачным. Он заявил, что согласен с мнением критикующих ленту для детей «Тот ещё Карлсон», писал NEWS.ru.
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