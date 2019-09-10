Председатель совета директоров АО «Ленфильм» Фёдор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь кинокомпании погасить ВТБ долг, превышающий 1,5 млрд рублей. Глава государства дал ведомствам поручение проработать данный вопрос

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники, Бондарчук попросил предоставить киностудии субсидии для погашения долгов.

В письме на имя главы государства приводились аргументы о том, что киностудии в полном объеме не были переданы права на «Золотую коллекцию». Также Бондарчук обратил внимание Путина на то, что господдержка осуществлялась в объемах, на порядок меньше, чем прописано в концепции развития киностудии, сообщает «Фонтанка».

Также глава совета директоров киностудии сообщил, что в последние годы проекты «Ленфильма» не поддерживались Минкультом, а ВТБ несколько раз приостанавливал предоставление кредита.

Соглашение о предоставлении ссуды ВТБ в размере 1,53 млрд рублей было подписано в июне 2013 года. В конце 2017 года гендиректор студии Эдуард Пичугин сообщал, что стороны достигли соглашения о досрочном погашении кредита, согласно которому «Ленфильм» был обязан продать непрофильный актив в Петербурге. Однако, как отмечал глава Минкультуры Владимир Мединский, по состоянию на середину апреля 2018 года изменений в этом вопросе произошло.

Как писал News.ru, ранее неизвестный похитил мобильные телефоны актёров Фёдора Бондарчука и Евгения Миронова на съёмочной площадке. Позднее полицейские задержали вора и изъяли у него украденное.

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