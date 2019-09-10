https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Председатель совета директоров АО «Ленфильм» Фёдор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь кинокомпании погасить ВТБ долг, превышающий 1,5 млрд рублей. Глава государства дал ведомствам поручение проработать данный вопрос

Как пишет « Интерфакс » со ссылкой на собственные источники, Бондарчук попросил предоставить киностудии субсидии для погашения долгов.

В письме на имя главы государства приводились аргументы о том, что киностудии в полном объеме не были переданы права на «Золотую коллекцию». Также Бондарчук обратил внимание Путина на то, что господдержка осуществлялась в объемах, на порядок меньше, чем прописано в концепции развития киностудии, сообщает « Фонтанка ».

Также глава совета директоров киностудии сообщил, что в последние годы проекты «Ленфильма» не поддерживались Минкультом, а ВТБ несколько раз приостанавливал предоставление кредита.

Соглашение о предоставлении ссуды ВТБ в размере 1,53 млрд рублей было подписано в июне 2013 года. В конце 2017 года гендиректор студии Эдуард Пичугин сообщал, что стороны достигли соглашения о досрочном погашении кредита, согласно которому «Ленфильм» был обязан продать непрофильный актив в Петербурге. Однако, как отмечал глава Минкультуры Владимир Мединский, по состоянию на середину апреля 2018 года изменений в этом вопросе произошло.

Как писал News.ru, ранее неизвестный похитил мобильные телефоны актёров Фёдора Бондарчука и Евгения Миронова на съёмочной площадке. Позднее полицейские задержали вора и изъяли у него украденное.