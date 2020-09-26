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Кино

Более 50 театральных ролей: Людмила Максакова отмечает 80-летие

15:00, 26 сентября 2020
Фото: РИА Новости

Сегодня, 26 сентября, исполняется 80 лет советской и российской актрисе и певице Людмиле Максаковой. Ещё с 1961 года она является артисткой Государственного Академического театра имени Е. Б. Вахтангова, а также лауреатом Государственной премии РФ (1995). Она полюбилась зрителям благодаря множеству ролей в спектаклях («Принцесса Турандот», «Маленькие трагедии», «Без вины виноватые», «Чайка» и другие) и в различных фильмах («Десять негритят», «Анна Каренина», «Притяжение» и ещё ряд картин).

Фото в честь юбилея талантливой актрисы — в галерее NEWS.ru.

Владимир Федоренко/РИА Новости

«Летучая мышь»

Vyacheslav Panov/Global Look Press

«Неподсуден»

РИА Новости

1973 год

Фотохроника ТАСС

1966 год

Мирослав Муразов/РИА Новости

«Бой после победы»

РИА Новости

«Плохой хороший человек»

Global Look Press

Актриса Людмила Максакова в роли Иокасты

Максим Блинов/РИА Новости

Владимир Вяткин/РИА Новости

Людмила Максакова в роли Грасиелы и Максим Литовченко в роли Сальваторе

Куров Александр/ТАСС

Людмила Максакова

Владимир Федоренко/РИА Новости

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