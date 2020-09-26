Более 50 театральных ролей: Людмила Максакова отмечает 80-летие

Сегодня, 26 сентября, исполняется 80 лет советской и российской актрисе и певице Людмиле Максаковой. Ещё с 1961 года она является артисткой Государственного Академического театра имени Е. Б. Вахтангова, а также лауреатом Государственной премии РФ (1995). Она полюбилась зрителям благодаря множеству ролей в спектаклях («Принцесса Турандот», «Маленькие трагедии», «Без вины виноватые», «Чайка» и другие) и в различных фильмах («Десять негритят», «Анна Каренина», «Притяжение» и ещё ряд картин).