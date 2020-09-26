Более 50 театральных ролей: Людмила Максакова отмечает 80-летие

Сегодня, 26 сентября, исполняется 80 лет советской и российской актрисе и певице Людмиле Максаковой. Ещё с 1961 года она является артисткой Государственного Академического театра имени Е. Б. Вахтангова, а также лауреатом Государственной премии РФ (1995). Она полюбилась зрителям благодаря множеству ролей в спектаклях («Принцесса Турандот», «Маленькие трагедии», «Без вины виноватые», «Чайка» и другие) и в различных фильмах («Десять негритят», «Анна Каренина», «Притяжение» и ещё ряд картин).
Фото в честь юбилея талантливой актрисы — в галерее NEWS.ru.
Владимир Федоренко/РИА Новости
«Летучая мышь»
Vyacheslav Panov/Global Look Press
«Неподсуден»
РИА Новости
1973 год
Фотохроника ТАСС
1966 год
Мирослав Муразов/РИА Новости
«Бой после победы»
РИА Новости
«Плохой хороший человек»
Global Look Press
Актриса Людмила Максакова в роли Иокасты
Максим Блинов/РИА Новости
Владимир Вяткин/РИА Новости
Людмила Максакова в роли Грасиелы и Максим Литовченко в роли Сальваторе
Куров Александр/ТАСС
Людмила Максакова
Владимир Федоренко/РИА Новости
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