Boiler Room проведёт онлайн-кинофестиваль

https://static.news.ru/photo/03ecc414-7d82-11ea-b08b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Рюити Сакамото: Кода»/kinopoisk.ru

Британская вещательная платформа Boiler Room решила запустить свой онлайн-кинофестиваль, который получил название The 4:3.

С 16 апреля по 18 мая будут показаны 13 фильмов. По словам организаторов, картины «смело и красноречиво исследуют различные сферы нашей жизни», говорится на сайте мероприятия.

Среди представленных работ — документальный фильм о японском композиторе Рюити Сакамото, который писал музыку к фильмам итальянского режиссёра Бернардо Бертоллучи, и аниме Delete Beach, рассказывающее об обществе, где углеродная энергия оказалась вне закона.

Как писал NEWS.ru, «Российская газета» объявила об открытии ХI кинофестиваля «Дубль дв@», который традиционно проводится онлайн. В 2020 году в конкурсной программе участвуют девять полнометражных и десять короткометражных игровых фильмов последних лет.