Boiler Room проведёт онлайн-кинофестиваль

Британская вещательная платформа Boiler Room решила запустить свой онлайн-кинофестиваль, который получил название The 4:3.
С 16 апреля по 18 мая будут показаны 13 фильмов. По словам организаторов, картины «смело и красноречиво исследуют различные сферы нашей жизни»,
Среди представленных работ — документальный фильм о японском композиторе Рюити Сакамото, который писал музыку к фильмам итальянского режиссёра Бернардо Бертоллучи, и аниме Delete Beach, рассказывающее об обществе, где углеродная энергия оказалась вне закона.
Как писал NEWS.ru, «Российская газета» объявила об открытии ХI кинофестиваля «Дубль дв@», который традиционно проводится онлайн. В 2020 году в конкурсной программе участвуют девять полнометражных и десять короткометражных игровых фильмов последних лет.
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