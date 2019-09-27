Режиссёр Константин Богомолов опубликовал кадры со съёмок своего нового фильма «Хороший человек».
Видео опубликовано в его
В ролике сам Богомолов ведёт обратный отсчёт перед съёмкой сцены с ружьём. К оружию актёра прикреплена камера, вид с которой, вероятно, и будет частью ленты.
Действие происходит в городе Лытаркино Московской области.
Как писал News.ru, в основе сюжета картины — реальная история серийного убийцы из города Ангарска, который в 2015 году был приговорён к пожизненному заключению за 22 преступления. Позже он был признан виновным ещё в 60 убийствах.
Главного героя играет Никита Ефремов, роль следователя исполняет Юлия Снигирь. Также в съёмках принимает участие супруга режиссёра Ксения Собчак.