https://static.news.ru/photo/cf4ab72c-e1e4-11e9-b477-fa163e074e61_660.jpg Константин Богомолов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Режиссёр Константин Богомолов опубликовал кадры со съёмок своего нового фильма «Хороший человек».

Видео опубликовано в его Instagram .

В ролике сам Богомолов ведёт обратный отсчёт перед съёмкой сцены с ружьём. К оружию актёра прикреплена камера, вид с которой, вероятно, и будет частью ленты.

Действие происходит в городе Лытаркино Московской области.

Как писал News.ru, в основе сюжета картины — реальная история серийного убийцы из города Ангарска, который в 2015 году был приговорён к пожизненному заключению за 22 преступления. Позже он был признан виновным ещё в 60 убийствах.

Главного героя играет Никита Ефремов, роль следователя исполняет Юлия Снигирь. Также в съёмках принимает участие супруга режиссёра Ксения Собчак.