Боевик «Шан-Чи и легенда десяти колец» вновь возглавил кинопрокат в РФ

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Американский стриминговый сервис Netflix выпустит второй оригинальный российский сериал совместно с киностудией «Водород» с известным актёром Александром Петровым в главной роли. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Проект продюсируют три именитых российских шоураннера: президент «НМГ Студии» Вячеслав Муругов, основатель Art Pictures Фёдор Бондарчук и сооснователь «Водорода» Михаил Врубель. При этом Art Pictures и «Водород» входят в состав...