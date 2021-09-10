Боевик «Шан-Чи и легенда десяти колец» вновь возглавил кинопрокат в РФ

Американский фантастический боевик «Шан-Чи и легенда десяти колец» вторую неделю подряд стал лидером российского проката, собрав за уик-энд 137,2 млн рублей. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 9 по 12 сентября.
Фильм режиссёра Дестина Дэниела Креттона
Второй результат по кассовым сборам показал фильм ужасов «Злое». Американская картина режиссёра Джеймса Вана собрала 51,2 млн рублей. Мультфильм «Босс-молокосос 2» режиссёра Тома МакГрата показал за уик-энд третьи сборы в РФ — 49,7 млн рублей.
Ранее стало известно, что в первую неделю проката фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец» собрал 240 млн рублей. Это также был лучший результат за уик-энд в российском кинопрокате. Неделю назад второе место по кассовым сборам заняла драма «После. Глава 3» (118,2 млн рублей), третье — мультфильм «Босс-молокосос 2» (88,3 млн).