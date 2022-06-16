16 июня в российский прокат выходит спортивная драма «Бультерьер» с действующим бойцом MMA, чемпионом AMC Fight Nights Владимиром Минеевым в главной роли. Также в фильме снялись известные актёры Александр Михайлов, Сергей Селин, Виталий Кищенко и другие. Премьера картины состоялась накануне в Москве.
По сюжету Макс Холодов — одна из главных звёзд смешанных боевых искусств. После серьёзной травмы на ринге он выбывает из борьбы за титул чемпиона мира, и его жизнь идет под откос. В поисках точки опоры он решает вернуться к корням и уезжает на побережье. Там он случайно находит брошенного бультерьера, в котором обретает родственную душу. Заботясь о новом друге вместе с девушкой Олей, он постепенно спасает себя самого и находит любовь. Получив шанс на возвращение, Макс понимает, что уже готов к главному поединку в своей жизни.
По словам Владимира Минеева, этот фильм стал для него возможностью выразить себя, так как история главного героя ему очень близка: тяжёлое детство, путь спорта и единоборств.
Кадры премьеры спортивной драмы «Бультерьер» — в галерее NEWS.ru.
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Белорусская и российская модель и актриса Анастасия Красовская
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru.
Белорусская и российская модель и актриса Анастасия Красовская
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Актёр Олег Миляховский
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru.
Актёр Олег Миляховский
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Актриса Алена Чехова
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru.
Актриса Алена Чехова
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Российская теннисистка, двукратная чемпионка России по теннису, певица, корреспондент Надежда Гуськова
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru.
Российская теннисистка, двукратная чемпионка России по теннису, певица, корреспондент Надежда Гуськова
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Актер Сергей Тактаров
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru.
Актер Сергей Тактаров
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Актриса Ирина Безрукова
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru.
Актриса Ирина Безрукова
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Актриса Елена Борщёва
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru.
Актриса Елена Борщёва
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Российская телеведущая, актриса и гимнастка Маруся Климова
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru.
Российская телеведущая, актриса и гимнастка Маруся Климова
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Продюсер Владимир Игнатьев
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru.
Продюсер Владимир Игнатьев
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Актёр театра и кино, театральный режиссер Прохор Гусев
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru.
Актёр театра и кино, театральный режиссер Прохор Гусев
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Российская актриса театра и кино Ольга Филиппова
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru.
Российская актриса театра и кино Ольга Филиппова
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Актер Владимир Минеев (в центре) на премьере фильма «Бультерьер»
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru.
Актер Владимир Минеев (в центре) на премьере фильма «Бультерьер»
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Российский актёр кино и театра Иван Жвакин
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru.
Российский актёр кино и театра Иван Жвакин
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Актриса драматического театра и кино Мальвина Кожурова (слева)
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru.
Актриса драматического театра и кино Мальвина Кожурова (слева)
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Израильская актриса Изабель Эйдлен
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru.
Израильская актриса Изабель Эйдлен
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, заслуженный артист Республики Алтай и Республики Тыва Амаду Мамадаков со спутниццей
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru.
Российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, заслуженный артист Республики Алтай и Республики Тыва Амаду Мамадаков со спутниццей
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Гости на премьере фильма «Бультерьер»
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru.
Гости на премьере фильма «Бультерьер»
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Гости на премьере фильма «Бультерьер»
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru.
Гости на премьере фильма «Бультерьер»
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Гости на премьере фильма «Бультерьер»
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru.
Гости на премьере фильма «Бультерьер»
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Гости на премьере фильма «Бультерьер»
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru.
Гости на премьере фильма «Бультерьер»
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Гости на премьере фильма «Бультерьер»
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru.
Гости на премьере фильма «Бультерьер»