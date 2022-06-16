16 июня в российский прокат выходит спортивная драма «Бультерьер» с действующим бойцом MMA, чемпионом AMC Fight Nights Владимиром Минеевым в главной роли. Также в фильме снялись известные актёры Александр Михайлов, Сергей Селин, Виталий Кищенко и другие. Премьера картины состоялась накануне в Москве.

По сюжету Макс Холодов — одна из главных звёзд смешанных боевых искусств. После серьёзной травмы на ринге он выбывает из борьбы за титул чемпиона мира, и его жизнь идет под откос. В поисках точки опоры он решает вернуться к корням и уезжает на побережье. Там он случайно находит брошенного бультерьера, в котором обретает родственную душу. Заботясь о новом друге вместе с девушкой Олей, он постепенно спасает себя самого и находит любовь. Получив шанс на возвращение, Макс понимает, что уже готов к главному поединку в своей жизни.

По словам Владимира Минеева, этот фильм стал для него возможностью выразить себя, так как история главного героя ему очень близка: тяжёлое детство, путь спорта и единоборств.

Кадры премьеры спортивной драмы «Бультерьер» — в галерее NEWS.ru.

Белорусская и российская модель и актриса Анастасия Красовская

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Белорусская и российская модель и актриса Анастасия Красовская

Актёр Олег Миляховский

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Актёр Олег Миляховский

Актриса Алена Чехова

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Актриса Алена Чехова

Российская теннисистка, двукратная чемпионка России по теннису, певица, корреспондент Надежда Гуськова

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Российская теннисистка, двукратная чемпионка России по теннису, певица, корреспондент Надежда Гуськова

Актер Сергей Тактаров

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Актер Сергей Тактаров

Актриса Ирина Безрукова

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Актриса Ирина Безрукова

Актриса Елена Борщёва

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Актриса Елена Борщёва

Российская телеведущая, актриса и гимнастка Маруся Климова

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Российская телеведущая, актриса и гимнастка Маруся Климова

Продюсер Владимир Игнатьев

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Продюсер Владимир Игнатьев

Актёр театра и кино, театральный режиссер Прохор Гусев

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Актёр театра и кино, театральный режиссер Прохор Гусев

Российская актриса театра и кино Ольга Филиппова

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Российская актриса театра и кино Ольга Филиппова

Актер Владимир Минеев (в центре) на премьере фильма «Бультерьер»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Актер Владимир Минеев (в центре) на премьере фильма «Бультерьер»

Российский актёр кино и театра Иван Жвакин

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Российский актёр кино и театра Иван Жвакин

Актриса драматического театра и кино Мальвина Кожурова (слева)

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Актриса драматического театра и кино Мальвина Кожурова (слева)

Израильская актриса Изабель Эйдлен

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Израильская актриса Изабель Эйдлен

Российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, заслуженный артист Республики Алтай и Республики Тыва Амаду Мамадаков со спутниццей

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, заслуженный артист Республики Алтай и Республики Тыва Амаду Мамадаков со спутниццей

Гости на премьере фильма «Бультерьер»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Гости на премьере фильма «Бультерьер»

Гости на премьере фильма «Бультерьер»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Гости на премьере фильма «Бультерьер»

Гости на премьере фильма «Бультерьер»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Гости на премьере фильма «Бультерьер»

Гости на премьере фильма «Бультерьер»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Гости на премьере фильма «Бультерьер»

Гости на премьере фильма «Бультерьер»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Гости на премьере фильма «Бультерьер»