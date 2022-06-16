Боец ММА Минеев стал кинозвездой: кадры премьеры спортдрамы «Бультерьер»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Актер Владимир Минеев

16 июня в российский прокат выходит спортивная драма «Бультерьер» с действующим бойцом MMA, чемпионом AMC Fight Nights Владимиром Минеевым в главной роли. Также в фильме снялись известные актёры Александр Михайлов, Сергей Селин, Виталий Кищенко и другие. Премьера картины состоялась накануне в Москве.

По сюжету Макс Холодов — одна из главных звёзд смешанных боевых искусств. После серьёзной травмы на ринге он выбывает из борьбы за титул чемпиона мира, и его жизнь идет под откос. В поисках точки опоры он решает вернуться к корням и уезжает на побережье. Там он случайно находит брошенного бультерьера, в котором обретает родственную душу. Заботясь о новом друге вместе с девушкой Олей, он постепенно спасает себя самого и находит любовь. Получив шанс на возвращение, Макс понимает, что уже готов к главному поединку в своей жизни.

По словам Владимира Минеева, этот фильм стал для него возможностью выразить себя, так как история главного героя ему очень близка: тяжёлое детство, путь спорта и единоборств.

Кадры премьеры спортивной драмы «Бультерьер» — в галерее NEWS.ru.