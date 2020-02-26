https://static.news.ru/photo/ce823224-587d-11ea-b57c-fa163e074e61_660.jpg Боб Айгер Фото: Jeff Gritchen, Jeff Gritchen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генеральный директор компании Disney Боб Айгер покинул свой пост. Его заменил Боб Чапек, отвечавший за парки развлечений и потребительские товары.

Айгер, занимавший должность с 2005 года, продолжит работу в качестве исполнительного директора до 31 декабря 2021 года, когда истечёт срок его контракта, сообщает Deadline.

Бывший глава компании отметил в официальном заявлении, что сейчас хороший момент для передачи контроля новому руководителю, так как успешно запущен стриминговый сервис Disney+, а слияние с активами Fox идёт полным ходом.

Я полностью доверяю Бобу и ожидаю тесного сотрудничества с ним в течение следующих 22 месяцев, — высказался Айгер о новом гендиректоре.

Проработавший в Disney 27 лет Чапек, в свою очередь, назвал в числе направлений работы, которые он считает ключевыми, технологические инновации и расширение роли корпорации на международных рынках.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Disney+ достиг отметки в 28,6 млн подписчиков. Боб Айгер заявил, что такой результат превысил отметку в 25 млн, которую прогнозировали эксперты Wall Street.