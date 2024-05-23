Блокбастер «Майор Гром: Игра», новое шоу Светлакова: что смотреть на неделе

Фото: «Централ Партнершип»

Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»

На новой прокатной неделе выходит продолжение блокбастера по российскому комиксу «Майор Гром: Игра», черная комедия «Мечта с подвохом» со звездой «Игры престолов» и драма «Папуля». На платформах покажут драмеди «Первый класс» и новое шоу Сергея Светлакова «Светлаков+». Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

«Первый класс»

Премьера: 23 мая

Где смотреть: «Иви»

В ролях: Елена Лядова, Марина Васильева, Артем Ткаченко, Анна Чиповская, Никита Ефремов, Артем Быстров.

Зачем смотреть: драмеди о трех женщинах, которые готовы пойти на все, чтобы устроить своего ребенка в элитную школу.

В центре сюжета три героини: питерская интеллигентка Таня (Марина Васильева), провинциалка Аня (Юлия Хлынина) и меланхоличная Лена (Анна Чиповская).

Таня давно в разводе. Она живет небогато, но при этом отличается умом и высокомерием. Аня строит карьеру с помощью супруга, который работает в полиции. Лена же замужем за бизнесменом и живет в роскоши. Все они — лучшие подруги, и каждая пытается пристроить своего ребенка в престижное учебное заведение Петербурга.

Ради достижения цели женщины готовы пожертвовать личными отношениями и даже собственным достоинством. Оказывается, женщины способны не только на предательство, но и на убийство.

«Светлаков +»

Премьера: 24 мая

Где смотреть: ТНТ

В ролях: Сергей Светлаков.

Зачем смотреть: комедийное скетч-шоу с известными героями «Наша Russia» и новыми персонажами, в котором все главные роли исполняет комик Сергей Светлаков.

Зритель вновь увидит семь человек, которых в свое время создал Сергей Светлаков. Все герои напоминают среднестатистических россиян. Они докажут, что события реальной жизни, которые зачастую кажутся обычными и серыми, могут быть смешными и запоминающимися.

Появится и много новых героев. Например, блогер-экстремал Рихард. Он приехал в Россию из Германии, чтобы испытать новые ощущения и проверить себя на прочность. Или офисный сотрудник Кирилл Антонов с раздвоением личности и другом Белочкой.

«Майор Гром: Игра»

Премьера: 23 мая

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Матвей Лыков, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Владимир Лысенко, Евгений Чебатков, Ольга Сутулова, Константин Хабенский, Сергей Горошко.

Зачем смотреть: продолжение российского супергеройского блокбастера по комиксам про полицейского с шавермой.

В новой части майор Игорь Гром (Тихон Жизневский) сталкивается с реальностью после поимки Чумного Доктора. Теперь он — настоящая звезда и кумир простых петербуржцев. Сам Гром все так же не любит общаться с прессой, но создавать имидж супергероя ему помогает возлюбленная и журналистка Юля Пчёлкина (Любовь Аксёнова).

В то же время владелец технологической компании Август ван дер Хольт (Матвей Лыков) при поддержке высокопоставленной чиновницы из Москвы хочет заменить значительную часть личного состава полиции дронами. Затем в городе начинаются взрывы.

Организатор беспорядков лично связывается с Громом и предлагает ему игру. Если он выиграет и его близкие останутся в живых, то он навсегда уйдет из полиции.

«Мечта с подвохом»

Премьера: 23 мая

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Питер Динклэйдж, Ширли Маклейн, Дэнни Гловер, Мэтт Диллон.

Зачем смотреть: черная комедия об американской мечте со звездой «Игры престолов».

По сюжету доктор Фил Лодер (Питер Динклэйдж), профессор из Гарварда, мечтает приобрести собственный дом. Но из-за его невысокого оклада, двух разводов и высоких цен на недвижимость это кажется невыполнимым. По счастливому совпадению пожилая вдова Астрид (Ширли Маклейн) предлагает Филу свое родовое поместье за символическую сумму в 240 тысяч долларов.

Правда, есть одно но: новый жилец сначала должен переехать в пристройку здания, а особняк достанется покупателю только после смерти нынешней хозяйки. Фил готов продать все, лишь бы мечта наконец сбылась.

Главные роли в картине исполнили Питер Динклэйдж, известный по роли Тириона Ланнистера в сериале «Игра престолов», и Ширли Маклейн, обладательница «Оскара» и пяти «Золотых глобусов». Сюжет основан на реальных событиях, которые были рассказаны на радиопрограмме This American Life.

«Папуля»

Премьера: 23 мая

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Шон Пенн, Дакота Джонсон, Маркос Антонио Гонсалес, Шеннон Гэннон.

Зачем смотреть: разговорная драма о том, к чему может привести случайный разговор в такси.

В фильме Шон Пенн играет водителя такси, который за 20 лет в профессии хорошо научился понимать людей, а Дакота Джонсон станет его случайным пассажиром. Она переживает сложный период в личной жизни, и таксист станет ее своеобразным психологом. В итоге разговор меняет жизнь обоих попутчиков.

Режиссером и сценаристом фильма выступила Кристи Холл, ранее работавшая над сериалом «Меня это не устраивает!». «Папуля» для Холл — полнометражный дебют.

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