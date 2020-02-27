https://static.news.ru/photo/9cb652ba-5941-11ea-a0f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Автор YouTube-блога показал, как британский актёр Роберт Паттинсон смотрелся бы в роли Бэтмена в версии режиссёра Кристофера Нолана.

Художник канала DeepCake изменил внешность Кристиана Бейла, сыгравшего главного героя в фильме «Бэтмен: Начало», при помощи технологии DeepFake. На опубликованном видео он предстал с лицом Паттинсона.

Автор использовал сцену, в которой Брюс Уэйн в отделе разработок Wayne Enterprises обсуждает с Люциусом Фоксом (Морган Фриман) заброшенные проекты корпорации. В некоторых моментах видно, как лицо Паттинсона не совпадает с лицом Бейла по краям.

Как писал NEWS.ru, блогеры превратили комедию «Маска» с актёром Джимом Керри в трейлер к фильму ужасов. В ролике использованы кадры из сериала «Шучу», где Керри исполняет главную роль, а также моменты из триллеров с участием артиста.