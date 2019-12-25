https://static.news.ru/photo/f646eb42-27bd-11ea-862b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ctrl Shift Face/youtube.com

Авторы YouTube-канала Ctrl Shift Face показали главного героя фильма «Один дома» Кевина Маккаллистера с лицом актёра Сильвестра Сталлоне.

Персонажу изменили внешний вид при помощи технологии DeepFake, а также озвучили его низким голосом звезды боевика «Рэмбо».

В ролике корректировке подвергся и сюжет картины. Команда Ctrl Shift Face решила сделать так, что семья Кевина, улетев без него, погибла в авиакатастрофе и мальчик провёл утро Рождества в одиночестве, не дождавшись близких.

Как писал NEWS.ru, пользователь YouTube опубликовал трейлер новых «Ангелов Чарли» с использованием технологии Deepfake. Автор ролика заменил главных героинь на российского актёра Михаила Ефремова.