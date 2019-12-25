Авторы YouTube-канала Ctrl Shift Face показали главного героя фильма «Один дома» Кевина Маккаллистера с лицом актёра Сильвестра Сталлоне.
Персонажу
В ролике корректировке подвергся и сюжет картины. Команда Ctrl Shift Face решила сделать так, что семья Кевина, улетев без него, погибла в авиакатастрофе и мальчик провёл утро Рождества в одиночестве, не дождавшись близких.
Как писал NEWS.ru, пользователь YouTube опубликовал трейлер новых «Ангелов Чарли» с использованием технологии Deepfake. Автор ролика заменил главных героинь на российского актёра Михаила Ефремова.
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