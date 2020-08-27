Блогер показал героев Marvel в исполнении российских актёров

https://static.news.ru/photo/e96a8884-e87e-11ea-b5e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Пользователь Twitter по имени @damme_tachi показал, как бы выглядели супергерои вселенной Marvel, если бы их сыграли известные российские артисты.

Блогер опубликовал коллекцию изображений в формате gif, на которых продемонстрировал отрывки из серии фильмов о Мстителях, на которых заменил лица оригинальных актёров на звёзд российского кино.

В версии @damme_tachi Железного человека играет Олег Меньшиков, а Александр Петров — Капитана Америку.

Также он представил Константина Хабенского в образе Доктора Стрэнджа, Никиту Джигуду сделал Тором.

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ÐÐ¸ÐºÐ¸ÑÐ° ÐÐ¶Ð¸Ð³ÑÑÐ´Ð° - Ð¢Ð¾Ñ pic.twitter.com/0frNb5xJ4o — evil sexy hamlet (@damme_tachi) August 27, 2020

Не обошлось и без Сергея Безрукова и Данилы Козловского. Первый превратился в Локи, а второй — в Баки Барнса.

В феврале авторы YouTube-блога показали главных героев фильма «Назад в будущее» с лицами актёров Роберта Дауни-младшего и Тома Холланда, сыгравших в кинофраншизе «Мстители». При помощи технологии DeepFake Марти Макфлай стал выглядеть как Человек-паук, а доктор Эммет Браун превратился в Железного человека, писал NEWS.ru.