Блогер показал Эмили Блант в образе Чёрной Вдовы

https://static.news.ru/photo/c7891754-eba2-11ea-af6a-fa163e074e61_660.jpg Эмили Блант Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Автор YouTube-канала Shamook показал англо-американскую актрису Эмили Блант в образе Чёрной Вдовы из вселенной Marvel. В оригинале роль Наташи Романофф исполнила Скарлетт Йоханссон.

Блогер изменил внешность Йоханссон при помощи технологии DeepFake. Художник объяснил, что Блант отказалась от двух ролей супергероев Marvel. Ей предлагали в разное время сыграть Капитана Марвел и Чёрную Вдову.

Shamook сделал нарезку кадров разных частей картин из серии «Мстители», чтобы показать Блант в образе Наташи Романофф в разных нарядах и с разными причёсками. Эмили Блант, как и героиня комиксов, также в основном предпочитает рыжий цвет волос.

Как писал NEWS.ru, пользователь Twitter показал, как бы выглядели супергерои вселенной Marvel, если бы их сыграли известные российские артисты.