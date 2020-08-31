Блогер показал Эмили Блант в образе Чёрной Вдовы

Автор YouTube-канала Shamook показал англо-американскую актрису Эмили Блант в образе Чёрной Вдовы из вселенной Marvel. В оригинале роль Наташи Романофф исполнила Скарлетт Йоханссон.
Блогер изменил внешность Йоханссон при помощи технологии DeepFake. Художник объяснил, что Блант отказалась от двух ролей супергероев Marvel. Ей предлагали в разное время сыграть Капитана Марвел и Чёрную Вдову.
Shamook сделал нарезку кадров разных частей картин из серии «Мстители», чтобы показать Блант в образе Наташи Романофф в разных нарядах и с разными причёсками. Эмили Блант, как и героиня комиксов, также в основном предпочитает рыжий цвет волос.
Как писал NEWS.ru, пользователь Twitter показал, как бы выглядели супергерои вселенной Marvel, если бы их сыграли известные российские артисты.
Добавьте наши новости в избранные источники