С начала карьеры Джона Траволту считают баловнем Голливуда. Фильмы с его участием признаны культовыми, у актера много поклонников по всему миру. Однако реальная жизнь артиста оказалось не такой успешной. К юбилею Траволты NEWS.ru рассказывает, через что ему пришлось пройти.

От чего умерла первая возлюбленная Траволты

Смерть возлюбленной Дайаны Хайленд стала сильным ударом для Траволты. Актриса была старше избранника на 16 лет. Когда он снимался в «Лихорадке субботнего вечера», ему сообщили об ухудшившемся состоянии Хайленд, которая болела раком молочной железы. Траволта сразу же отправился к Дайане, но вскоре она скончалась. Через несколько месяцев от того же заболевания умерла мать Джона. После второй потери он начал злоупотреблять алкоголем, из-за чего продюсеры отказывались приглашать Траволту в новые проекты.

Кто помог Траволте побороть алкоголизм

Вытащить артиста из этого состояния смогла леди Диана. Это случилось в 1985 году в Белом доме, где по случаю визита британцев президент США Рональд Рейган и его супруга Нэнси устроили официальный прием. Среди 80 приглашенных гостей были Клинт Иствуд, Нил Даймонд и Джон Траволта, которых, по словам инсайдеров, пригласили по просьбе самой принцессы Уэльской.

Джон понимал, какая честь ему оказана, и взял себя в руки, чтобы предстать перед королевской принцессой Дианой бодрым и свежим. Супруга президента шепнула актеру, что леди Ди хочет исполнить первый танец именно с ним.

Фото: Pete Souza/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Джон Траволта и принцесса Диана

«Я никогда этого не забуду. Для меня большая честь, что я смог испытать это. И я точно знаю, что для принцессы Дианы этот эпизод был самым ярким моментом ее пребывания в Соединенных Штатах. Я чувствую, что сделал ее жизнь лучше, а она сделала лучше мою жизнь, и мне очень жаль, что ее больше нет», — сказал Джон Траволта в интервью Esquire Mexico.

По признанию Траволты, после судьбоносного танца он решил полностью отказаться от спиртного и обратился в специализированную клинику. Через два года после этих событий он больше не употреблял алкоголь.

Как Траволта пережил гибель сына

Следующая трагедия в жизни актера случилась в 2009-м, когда из жизни ушел его единственный сын Джетт. У юноши было острое лихорадочное заболевание, поражающее сосуды, известное как синдром Кавасаки. Он погиб во время семейного отдыха на Багамах.

Джетт внезапно потерял сознание в ванной и сильно ударился головой при падении. Его обнаружили только утром. Няня в панике разбудила родителей, но он уже не дышал. Однако пока медики добирались до виллы, охранник Джефф Кэтрайн делал массаж сердца, Джон — искусственное дыхание, а мама мальчика Келли держала голову Джетта. Когда приехал врачи, Траволта стал настаивать, чтобы сына отвезли не в больницу, а в аэропорт, где был припаркован его самолет. Он хотел передать Джетта врачам Флориды, которым больше доверял. По дороге актер передумал и разрешил везти Джетта в местную клинику.

Фото: Courtesy Rogers & Cowan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Джон Траволта с сыном Джеттом

Но уже было поздно. Усилия врачей оказались напрасными. Спустя годы Траволта опубликовал на своей странице в социальной сети письмо покойному сыну. В нем артист признался, что потеря ребенка — самое трудное, что может быть в этом мире.

«Они говорили, что самое сложное в жизни — пережить потерю родителей. Сейчас я могу сказать, что это не так. Самое сложное в мире — потерять ребенка. Тот, кого ты растил, учил ходить и говорить. Тот, кого учил любить. Это худшее, что могло со мной произойти», — написал Траволта.

Спустя много лет Джон назвал в честь сына самолет.

Как Траволта пережил гибель жены

В 2018-м супруге актера Келли Престон поставили диагноз «рак молочной железы». Женщина прошла несколько курсов химиотерапии. Первое время врачи давали положительные прогнозы. Однако к 2020 году состояние актрисы резко ухудшилось. Траволта нанял лучших врачей, чтобы спасти жену, но все было тщетно. 12 июля 2020 года Престон умерла. Ей было всего 57 лет.

«Моя прекрасная жена проиграла свою двухлетнюю борьбу с раком молочной железы, но ее любовь к жизни мы будем помнить еще долго. Сейчас я должен взять перерыв, чтобы побыть с детьми, которые потеряли маму», — написал Траволта в социальных сетях после трагедии.

У супругов осталось двое детей: Элла и Бенджамин. Актеры прожили в браке почти 30 лет.

Массовому зрителю Келли Престон известна по экранизации романа Стивена Кинга «Кристина», сериалу «Байки из склепа», триллеру «От заката до рассвета», комедии «Святоша» и другим кинолентам. Многие из фильмов с участием артистки в итоге получили статус культовых. Кроме того, Престон снялась в клипе She Will Be Loved группы Maroon 5.

После смерти жены Траволта взял на себя полную заботу о наследниках. Сейчас актер периодически продолжает сниматься в кино. Параллельно с основной работой он занимается благотворительностью и продюсированием.

