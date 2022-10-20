В Москве состоялась премьера семейной комедии «Грозный папа», которая выйдет в прокат 27 октября. Главные роли в фильме исполнили Кирилл Кяро, Евгений Гришковец, Игорь Верник, Елена Сафонова, Анастасия Тодореску и другие.

По сюжету всё начинается с того, что царь Иван Грозный случайно ранит сына. Чтобы спасти жизнь царевича, Грозный хочет отправиться в прошлое и добыть волшебный гримуар (средневековая книга с магическими заклинаниями). Однако что-то идет не так, и Грозный, подобно герою фильма «Иван Васильевич меняет профессию», попадает в наше время, где знакомится с семьей Осиповых.

Никита Осипов — неудачливый археолог и такой же неудачливый отец. Он давно потерял контакт с детьми — Ромкой и Полей. Но теперь они вместе отправляются в путешествие, чтобы помочь Грозному отыскать гримуар и спасти царевича.

На премьеру семейной комедии собрались звезды кино и шоу-бизнеса: актер Андрей Мерзликин, певица Анна Калашникова, блогер Елена Блиновская, юмористка Елена Борщева и другие знаменитости.

Фото с премьеры фильма «Грозный папа» — в галерее NEWS.ru.

Актер Никита Шалюков на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Никита Шалюков на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Актер Даниил Воробьев на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Даниил Воробьев на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Актер Егор Пазенко на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Егор Пазенко на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Фигурист Владимир Морозов на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигурист Владимир Морозов на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Блогер Елена Блиновская с сыновьями на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Елена Блиновская с сыновьями на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Актриса Марьяна Спивак на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Марьяна Спивак на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Актриса Елена Борщева на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Елена Борщева на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Актрисы Анастасия Тодореску, Ирина Воронова и Ульяна Пилипенко (слева направо) на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актрисы Анастасия Тодореску, Ирина Воронова и Ульяна Пилипенко (слева направо) на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Актриса Анна Калашникова на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Анна Калашникова на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Актер, драматург Евгений Гришковец на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер, драматург Евгений Гришковец на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Актер Андрей Мерзликин с сыном Федором на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Андрей Мерзликин с сыном Федором на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Актриса Анна Чехова на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Анна Чехова на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Актриса Ольга Кабо на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Ольга Кабо на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Фигурист Александр Энберт на премьере фильма режиссеров Карена Оганесяна и Юрия Коробейникова «Грозный папа» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигурист Александр Энберт на премьере фильма режиссеров Карена Оганесяна и Юрия Коробейникова «Грозный папа» в Москве

Актриса Маруся Климова на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Маруся Климова на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Модельер Маша Цигаль на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Модельер Маша Цигаль на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Актер Эрик Панич и актриса Ульяна Пилипенко на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Эрик Панич и актриса Ульяна Пилипенко на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Баскетболистка Катерина Новосельцева на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Баскетболистка Катерина Новосельцева на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Актриса Наталья Земцова на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Наталья Земцова на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Актер Игнатий Акрачков со спутницей на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Игнатий Акрачков со спутницей на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Актер Кирилл Кяро на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Кирилл Кяро на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Фигуристка Анастасия Гребенкина с сыном на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Анастасия Гребенкина с сыном на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Актриса Яна Крайнова на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Яна Крайнова на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Фигуристка Евгения Тарасова на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Евгения Тарасова на премьере фильма «Грозный папа» в Москве