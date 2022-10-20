Актер, драматург Евгений Гришковец (справа) и актер Кирилл Кяро на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
В Москве состоялась премьера семейной комедии «Грозный папа», которая выйдет в прокат 27 октября. Главные роли в фильме исполнили Кирилл Кяро, Евгений Гришковец, Игорь Верник, Елена Сафонова, Анастасия Тодореску и другие.
По сюжету всё начинается с того, что царь Иван Грозный случайно ранит сына. Чтобы спасти жизнь царевича, Грозный хочет отправиться в прошлое и добыть волшебный гримуар (средневековая книга с магическими заклинаниями). Однако что-то идет не так, и Грозный, подобно герою фильма «Иван Васильевич меняет профессию», попадает в наше время, где знакомится с семьей Осиповых.
Никита Осипов — неудачливый археолог и такой же неудачливый отец. Он давно потерял контакт с детьми — Ромкой и Полей. Но теперь они вместе отправляются в путешествие, чтобы помочь Грозному отыскать гримуар и спасти царевича.
На премьеру семейной комедии собрались звезды кино и шоу-бизнеса: актер Андрей Мерзликин, певица Анна Калашникова, блогер Елена Блиновская, юмористка Елена Борщева и другие знаменитости.
Фото с премьеры фильма «Грозный папа» — в галерее NEWS.ru.
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Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Никита Шалюков на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Никита Шалюков на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Даниил Воробьев на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Даниил Воробьев на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Егор Пазенко на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Егор Пазенко на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Владимир Морозов на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Владимир Морозов на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Блогер Елена Блиновская с сыновьями на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Блогер Елена Блиновская с сыновьями на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Марьяна Спивак на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Марьяна Спивак на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Елена Борщева на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Елена Борщева на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актрисы Анастасия Тодореску, Ирина Воронова и Ульяна Пилипенко (слева направо) на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актрисы Анастасия Тодореску, Ирина Воронова и Ульяна Пилипенко (слева направо) на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Анна Калашникова на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Анна Калашникова на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер, драматург Евгений Гришковец на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер, драматург Евгений Гришковец на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Андрей Мерзликин с сыном Федором на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Андрей Мерзликин с сыном Федором на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Анна Чехова на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Анна Чехова на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Ольга Кабо на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Ольга Кабо на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Александр Энберт на премьере фильма режиссеров Карена Оганесяна и Юрия Коробейникова «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Александр Энберт на премьере фильма режиссеров Карена Оганесяна и Юрия Коробейникова «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Маруся Климова на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Маруся Климова на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Модельер Маша Цигаль на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Модельер Маша Цигаль на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Эрик Панич и актриса Ульяна Пилипенко на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Эрик Панич и актриса Ульяна Пилипенко на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Баскетболистка Катерина Новосельцева на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Баскетболистка Катерина Новосельцева на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Наталья Земцова на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Наталья Земцова на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Игнатий Акрачков со спутницей на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Игнатий Акрачков со спутницей на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Кирилл Кяро на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Кирилл Кяро на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Анастасия Гребенкина с сыном на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Анастасия Гребенкина с сыном на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Яна Крайнова на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Яна Крайнова на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Евгения Тарасова на премьере фильма «Грозный папа» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Евгения Тарасова на премьере фильма «Грозный папа» в Москве