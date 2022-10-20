Блиновская, Гришковец, Мерзликин: как прошла премьера фильма «Грозный папа»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер, драматург Евгений Гришковец (справа) и актер Кирилл Кяро на премьере фильма «Грозный папа» в Москве

В Москве состоялась премьера семейной комедии «Грозный папа», которая выйдет в прокат 27 октября. Главные роли в фильме исполнили Кирилл Кяро, Евгений Гришковец, Игорь Верник, Елена Сафонова, Анастасия Тодореску и другие.

По сюжету всё начинается с того, что царь Иван Грозный случайно ранит сына. Чтобы спасти жизнь царевича, Грозный хочет отправиться в прошлое и добыть волшебный гримуар (средневековая книга с магическими заклинаниями). Однако что-то идет не так, и Грозный, подобно герою фильма «Иван Васильевич меняет профессию», попадает в наше время, где знакомится с семьей Осиповых.

Никита Осипов — неудачливый археолог и такой же неудачливый отец. Он давно потерял контакт с детьми — Ромкой и Полей. Но теперь они вместе отправляются в путешествие, чтобы помочь Грозному отыскать гримуар и спасти царевича.

На премьеру семейной комедии собрались звезды кино и шоу-бизнеса: актер Андрей Мерзликин, певица Анна Калашникова, блогер Елена Блиновская, юмористка Елена Борщева и другие знаменитости.

Фото с премьеры фильма «Грозный папа» — в галерее NEWS.ru.