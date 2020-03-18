Фантастический боевик «Бладшот» с Вином Дизелем в главной роли вышел в топ российского проката за минувшие выходные. В России на больших экранах картина появилась 13 марта.
О показателях сборов «Бладшота» свидетельствуют данные портала kinobusiness.com,
Второе место по кассовым сборам досталось анимационному фильму «Вперёд» студии Pixar, который заработал 85,5 млн рублей. На третьем месте — комедия «Отель «Белград» российского режиссёра Константина Статского. Сборы картины, вышедшей 5 марта, — 80,4 млн рублей.
Как писал NEWS.ru, американский актёр Вин Дизель заявил, что фильм «Бладшот» с его участием даст начало новой киновселенной. Картина снята по комиксам компании Valiant Comics.
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