Фото: Sony Pictures Entertainment (SPE)

Умер американский актёр Стюарт Уитман. Ему было 92 года.

Друг артиста рассказала, что в последние годы Уитман страдал от рака кожи и недавно ему потребовалась медицинская помощь, передаёт TMZ. Мы гордились им благодаря его работе на телевидении, ролям в...