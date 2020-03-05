Американский актёр Билли Портер заявил, что сыграет гендерно-нейтральную фею-крёстную в новом фильме о Золушке. Премьера картины запланирована на 2021 год.
Портер дал интервью каналу CBS, в котором
У волшебства нет гендера. Фея для нас — гендерно-нейтральный персонаж, по крайней мере, так я его играю. И это убедительно. Это классическая сказка для нового поколения, — сказал артист.
Золушку в экранизации сыграет кубино-американская певица Камила Кабельо. Также в проекте примут участие звезда бродвейских мюзиклов Идина Мензел, а также актёры Николас Галицин и Пирс Броснан.
Как писал NEWS.ru, компания Sony предложила Билли Портеру роль в «Золушке» в октябре 2019 года. Режиссёром ленты выступит Кэй Кэннон.
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