https://static.news.ru/photo/e5869068-5eeb-11ea-bf60-fa163e074e61_660.jpg Билли Портер Фото: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Американский актёр Билли Портер заявил, что сыграет гендерно-нейтральную фею-крёстную в новом фильме о Золушке. Премьера картины запланирована на 2021 год.

Портер дал интервью каналу CBS, в котором заявил , что дети готовы увидеть персонажа без гендера, чего нельзя сказать о взрослых.

У волшебства нет гендера. Фея для нас — гендерно-нейтральный персонаж, по крайней мере, так я его играю. И это убедительно. Это классическая сказка для нового поколения, — сказал артист.

Золушку в экранизации сыграет кубино-американская певица Камила Кабельо. Также в проекте примут участие звезда бродвейских мюзиклов Идина Мензел, а также актёры Николас Галицин и Пирс Броснан.

Как писал NEWS.ru, компания Sony предложила Билли Портеру роль в «Золушке» в октябре 2019 года. Режиссёром ленты выступит Кэй Кэннон.