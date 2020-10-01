Билли Айлиш выпустила клип на песню к новому «Джеймсу Бонду»

https://static.news.ru/photo/4cc8d1f6-0404-11eb-ae55-fa163e074e61_660.jpg Билли Айлиш Фото: Billie Eilish/youtube.com

Американская певица Билли Айлиш выпустила клип на заглавную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде. Картина получила название «Не время умирать».

В ролике показано выступление артистки в чёрно-белом цвете, которое сменяется кадрами из будущей картины.

Айлиш стала самой молодой артисткой, когда‑либо записывавшей темы к фильмам об агенте 007. В создании трека приняли участие брат исполнительницы Финнеас О’Коннелл и продюсер Стивен Липсон.

Сама песня была представлена в феврале, писал NEWS.ru. Основной саундтрек к ленте написал немецкий композитор Ханс Циммер.