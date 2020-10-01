Билли Айлиш выпустила клип на песню к новому «Джеймсу Бонду»

Американская певица Билли Айлиш выпустила клип на заглавную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде. Картина получила название «Не время умирать».
В ролике показано выступление артистки в чёрно-белом цвете, которое сменяется кадрами из будущей картины.
Айлиш стала самой молодой артисткой, когда‑либо записывавшей темы к фильмам об агенте 007. В создании трека приняли участие брат исполнительницы Финнеас О’Коннелл и продюсер Стивен Липсон.
Сама песня была представлена в феврале, писал NEWS.ru. Основной саундтрек к ленте написал немецкий композитор Ханс Циммер.
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