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Билли Айлиш выпустила клип на песню к новому «Джеймсу Бонду»

19:35, 01 октября 2020 11
Билли Айлиш Билли Айлиш Фото: Billie Eilish/youtube.com

Американская певица Билли Айлиш выпустила клип на заглавную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде. Картина получила название «Не время умирать».

В ролике показано выступление артистки в чёрно-белом цвете, которое сменяется кадрами из будущей картины.

Айлиш стала самой молодой артисткой, когда‑либо записывавшей темы к фильмам об агенте 007. В создании трека приняли участие брат исполнительницы Финнеас О’Коннелл и продюсер Стивен Липсон.

Сама песня была представлена в феврале, писал NEWS.ru. Основной саундтрек к ленте написал немецкий композитор Ханс Циммер.

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