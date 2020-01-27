Американский актёр Билл Мюррей вновь примерит роль Питера Венкмана из фильма «Охотники за приведениями». Информация официально подтверждена. Об этом
Отмечается, что сиквел снимет сын режиссёра Айвана Райтмана — Джейсон.
Кроме того, подтвердилась информация, что в фильме повторят свои роли Эрни Хадсон и Дэн Эйкройд.
Актёр сыграл роль доктора Питера Венкмана в 1983 году.
Премьера новых «Охотников» состоится 8 июля 2020 года.
Ранее NEWS.ru писал о том, что стал известен состав сиквела «Охотники за приведениями». На тот момент было сообщалось, что Дэн Эйкройд и Билл Мюррей сыграют в фильме, но не уточнялось об их ролях. Также в фильме сыграет американская актриса Сигурни Уивер.
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