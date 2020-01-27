https://static.news.ru/photo/fb737c0e-40c5-11ea-b0cf-fa163e074e61_660.jpg Билл Мюррей Фото: Marco Provvisionato/Global Look Press

Американский актёр Билл Мюррей вновь примерит роль Питера Венкмана из фильма «Охотники за приведениями». Информация официально подтверждена. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Independent.

Отмечается, что сиквел снимет сын режиссёра Айвана Райтмана — Джейсон.

Кроме того, подтвердилась информация, что в фильме повторят свои роли Эрни Хадсон и Дэн Эйкройд.

Актёр сыграл роль доктора Питера Венкмана в 1983 году.

Премьера новых «Охотников» состоится 8 июля 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что стал известен состав сиквела «Охотники за приведениями». На тот момент было сообщалось, что Дэн Эйкройд и Билл Мюррей сыграют в фильме, но не уточнялось об их ролях. Также в фильме сыграет американская актриса Сигурни Уивер.