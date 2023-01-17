«Безумие не имеет границ»: Сокуров об удалении сцен с актерами-предателями Режиссер Сокуров раскритиковал предложение вырезать сцены с неугодными актерами из кинокартин

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Технически вырезать сцены с неугодными актерами возможно, но все это напоминает безумие, считает народный артист России, режиссер Александр Сокуров. В беседе с НСН Сокуров отметил, что сам данную инициативу не поддерживает. Комментируя предложение члена думского комитета по культуре Сергея Соловьева об удалении из кинокартин фрагментов с «предателями», он напомнил, что в советские времена уже предпринимались подобные попытки, однако сейчас масштаб вырос.

Даже не знаю, что сказать. Мне горько и тяжело все это слышать. Технически, конечно, все возможно. Безумие не имеет границ. Пусть делают что хотят, посмотрим, что получится. <...> Для «мясников» работы будет много, боюсь, что даже не справятся, так много этой работы будет, — высказался режиссер.

Сокуров не исключает, что остальные депутаты поддержат предложение Соловьева. Согласно предложенной инициативе, из фильмов планируется удалять не только сцены с актерами-иноагентами, но и их реплики.

Ранее депутат Госдумы Елена Драпенко предложила запретить актерам-иноагентам сниматься в фильмах, финансируемых за счет государства. По ее словам, удалять сцены с этими актерами в уже выпущенных фильмах не стоит, так как это работа не только актера, но и всей съемочной команды.