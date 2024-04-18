Бессмертную комедию Гайдая снова покажут на больших экранах «Бриллиантовую руку» вновь покажут в кинотеатрах в честь 100-летия «Мосфильма»

Фото: Global Look Press

Юрий Никулин и Нина Гребешкова в картине Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука»

Комедию советского и российского режиссера и сценариста Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» снова покажут на больших экранах в рамках проекта «Мосфильм. Золотая коллекция», сообщили ТАСС в пресс-службе медиахолдинга «Цифровое телевидение». Там отметили, что показ состоится 25 апреля. Он будет приурочен к 100-летию «Мосфильма».

Мы приглашаем аудиторию насладиться этим шедевром советского кинематографа на большом экране в улучшенном изображении и звуке и ощутить атмосферу 1960-х, когда комедия впервые вышла в прокат, — заявил директор по киноканалам «Цифрового телевидения» Иван Кудрявцев.

Он отметил, что «Бриллиантовая рука» по-прежнему является близким зрителю фильмом. Даже спустя 55 лет она собирает людей у экранов. Данная кинокартина была выбрана для кинопоказа по результатам опроса зрителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Краснодара. Комедия была покадрово восстановлена и воссоздана в формате 4K.

Ранее режиссер и сценарист Никита Михалков рассказал, что сегодня отечественное кино переживает период мощного подъема. По его словам, «зритель отвечает на это рублем». Вышедшие в последнее время фильмы собирают в прокате большие суммы.