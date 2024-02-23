«Беспощадный к самому себе»: почему Янковский скрывал болезнь, от чего умер

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Олег Янковский в роли Сакулина на съемках фильма «Обратная связь» режиссера Виктора Трегубовича

Сегодня, 23 февраля, исполнилось бы 80 лет народному артисту СССР Олегу Янковскому. Он сыграл в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен», «Мой ласковый и нежный зверь», «Полеты во сне и наяву», «Зеркало», «Обыкновенное чудо» и многих других. Как Янковский по счастливой случайности стал актером, что восхищало режиссеров в его внешности и от чего он умер в 65 лет — в материале NEWS.ru.

Как Янковский попал в театральный институт

Олег Янковский родился в небольшом поселке Карсаклай в Казахстане. Там родители мальчика, у которых уже было два сына Ростислав и Николай, находились в ссылке по приказу большевиков. Отец Олега, Ян (позднее закрепилось имя Иван) Янковский, был польским дворянином и участвовал в Первой мировой войне в составе Семеновского полка, а после революции служил в Красной Армии под началом маршала Тухачевского.

Олег рос обычным ребенком, играл в футбол и много читал. Он хотел стать военным, как его отец, но случайно оказался в театральном институте. В 1957 году старший из братьев, Ростислав, получил приглашение поработать в Минском театре. Он забрал с собой 14-летнего Олега. Сначала мальчику не понравилась жизнь актеров, и он вернулся к матери в Саратов.

Лишь через несколько лет Янковский выбрал театральный институт, но опоздал на вступительные экзамены. Втайне от семьи его средний брат Николай тоже туда поступал и успешно прошел конкурс. Как говорил позже Олег, он начал учиться на актерском по счастливой случайности.

Фото: Мастюков Валентин/ИТАР-ТАСС Олег Янковский в роли Горяева в спектакле Театра имени Ленинского комсомола «Автоград-ХХI» 1974 г.

«Экзамены во все вузы уже закончились, и я особенно ни на что не надеялся. И вот иду как-то домой с рынка, вижу объявление о приеме в театральное училище. Будто чья-то рука повела меня туда, зашел к самому директору. „Как фамилия?“ — спросил он. — „Янковский“. Директор заглядывает в какие-то списки и говорит: „Да, вы приняты. Приходите первого сентября“. Совершенно ошарашенный, я пришел домой...

Первого сентября явился в театральное училище. И только спустя много месяцев выяснилось, что мой средний брат Николай, работавший сталеваром, втайне от всех нас сдал в этом училище все вступительные экзамены: он так же бредил театром, как я — футболом. Но когда узнал, что вместо него в училище пошел я — промолчал и снова пошел работать сталеваром: надо было кормить семью. Между прочим, Николай сегодня директор Саратовского молодежного театра», — вспоминал Олег Янковский в интервью 2001 года.

Как жизнь Янковского изменила встреча с Басовым

Благодаря жене, ведущей актрисе Саратовского театра Людмиле Зориной, Янковский попал туда на работу. Через несколько лет на гастролях труппы его случайно заметил Владимир Басов. Режиссер как раз искал кандидатуру на роль Генриха Шварцкопфа.

«И вдруг Титова (Валентина Титова, супруга Владимира Басова.— NEWS.ru), глядя в мою сторону, говорит мужу: „Вон он, твой герой — красивое, умное, арийское лицо“. Владимир Басов вздохнул: „Если бы с таким лицом он еще был бы актером...“ Но ко мне они все-таки подошли. И после этого пошло-поехало», — вспоминал Янковский.

После выхода фильмов «Щит и меч» и «Служили два товарища» актер прославился на весь Советский союз. Позже он снялся более чем в 100 фильмах у лучших режиссеров страны. Актером восхищались Андрей Тарковский, Глеб Панфилов, Татьяна Лиознова, Георгий Данелия, Карен Шахназаров, Марк Захаров.

Фото: РИА Новости Олег Янковский в роли Андрея Некрасова на съемках кинофильма «Служили два товарища» режиссера Евгения Карелова

Как Янковский сыграл отрицательного героя

В 2006 году на экраны вышел сериал «Доктор Живаго» режиссера Александра Прошкина по роману Бориса Пастернака. Олег Янковский сыграл адвоката Виктора Ипполитовича Комаровского. В книге этот персонаж — отрицательный герой, но актер хотел показать на экране и другие стороны персонажа.

Как вспоминал создатель проекта, он долго хотел поработать с Олегом, но не получалось. «И когда я ему предложил материал, то был уверен, что он откажется. Все таки Комаровский — самый неприятный персонаж в романе „Доктор Живаго“. Но я сразу объяснил, чего именно хочу и почему нужен именно он. И Янковский согласился», — рассказал NEWS.ru Прошкин.

По его словам, актера заинтересовал именно такой тип героя, потому что он хотел обнаружить и в себе черты, свойственные именно персонажу Пастернака.

«Мне нужен был не столько актер, сколько личность, которая способна выразить тончайшие полутона человеческого существования. Это свойственно только крупной, думающей личности. Янковский нашел в себе этого персонажа. Я не знаю, как и где это пересекалось с его жизненным опытом, но это было откровение про себя. Такого рода роли — это всегда исповедь. Поэтому Олег был и как артист, и как личность абсолютно беспощадным по отношению к самому себе», — рассказал режиссер.

Прошкин также назвал, чем именно запоминался многим Янковский. «Это лицо — божественное, уникальное. И благодаря фильмам оно остается с нами на экране. Он по-прежнему воздействует на людей, которые сейчас могут даже фамилию его не знать. Это не про персонажи, не про роли, а про лицо», — отметил Прошкин.

Почему Янковский скрывал болезнь

В 2008 году на экраны вышел фильм «Царь» Павла Лунгина. Олег Янковский сыграл митрополита Филиппа, который согласился стать священнослужителем, так как хотел остановить опричнину и убедить царя Ивана Грозного следовать христианским добродетелям.

По словам режиссера, он долго не мог найти исполнителя роли митрополита. Когда Лунгин утвердил Олега Янковского, то убедился, что никто не сыграл бы лучше.

«Он же всегда играл талантливых, аристократичных, остроумных людей. А здесь надо было почти все время молчать. И поэтому я открыл для себя Олега Ивановича с совершенно другой стороны», — признавался Лунгин NEWS.ru.

Эта роль стала последней в карьере Янковского. В 2008 году актеру стало плохо на репетиции, и его увезли на скорой в отделение неотложной кардиологии одной из столичных клиник. Врачи диагностировали ишемическую болезнь сердца и назначили лечение.

Потом Янковский стал жаловаться на постоянные боли в области желудка, тошноту и отвращение к жирной пище. Он сильно похудел. Биопсия показала рак поджелудочной железы, который мог быть вызван курением актера. По словам многих коллег, в том числе и Лунгина, Янковский скрывал болезнь.

«Я не знал, что он был болен. Даже не подозревал. У нас был обычный рабочий процесс. Снимали, ели, пили, смеялись. Все весело и творчески. Так мы общались в конце ноября или в начале декабря, а уже в мае он умер. Фильм закончили в июне. И Олег Иванович работал без отдыха. Со всей отдачей. Отыграл спектакль и ехал к нам ночной машиной. А как заканчивал смену в Суздале, снова уезжал в ночь, чтобы успеть в театр. С таким графиком и энергией никто и не думал про болезнь», — рассказал Лунгин.

10 апреля 2009 Олег Янковский в последний раз сыграл моряка Жевакина в спектакле «Женитьба» Марка Захарова на сцене «Ленкома». В конце апреля у него открылось внутреннее кровотечение, а утром 20 мая он скончался в возрасте 65 лет.

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