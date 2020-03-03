https://static.news.ru/photo/67e69856-5d3d-11ea-97ea-fa163e074e61_660.jpg Бен Стиллер Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Американский актёр Бен Стиллер опроверг новости о том, что снимется в фильме «Форсаж 9». Российская премьера картины запланирована на 21 мая.

Стиллер опубликовал пост в Twitter, в котором заявил, что сообщения о его работе над картиной «сильно преувеличены». Он добавил, что это «совсем неправда».

В любом случае, желаю ребятам удачи с франшизой. Держу кулаки, чтобы картина выстрелила, — написал артист.

Об участии актёра в новой части из серии экшен-фильмов сообщило издание Page Six 29 февраля. Было отмечено, что производство картины уже завершено, и скорее всего, это будет просто камео от Стиллера.

Как писал NEWS.ru, 31 января компания Universal Pictures опубликовала русскоязычный трейлер ленты «Форсаж 9».