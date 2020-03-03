Американский актёр Бен Стиллер опроверг новости о том, что снимется в фильме «Форсаж 9». Российская премьера картины запланирована на 21 мая.
Стиллер
В любом случае, желаю ребятам удачи с франшизой. Держу кулаки, чтобы картина выстрелила, — написал артист.
Об участии актёра в новой части из серии экшен-фильмов сообщило издание Page Six 29 февраля. Было отмечено, что производство картины уже завершено, и скорее всего, это будет просто камео от Стиллера.
Как писал NEWS.ru, 31 января компания Universal Pictures опубликовала русскоязычный трейлер ленты «Форсаж 9».
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