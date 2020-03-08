https://static.news.ru/photo/6390a23c-6144-11ea-a747-fa163e074e61_660.jpg Бен Аффлек Фото: DyD Fotografos/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Американский актёр Бен Аффлек рассказал журналистам о необычном сюрпризе, который он сделал своему сыну на день рождения. Ребёнок смог увидеть папу в костюме Бэтмена, который артист позаимствовал на съёмочной площадке.

Забавный эпизод произошёл во время съёмок картины «Бэтмен против Супермена», в которой Аффлек исполнил роль «человека — летучей мыши». Весь процесс проходил в городе Детройт. Актёру, по его собственному признанию, нравилось там, он хорошо проводил время.

Семья артиста приезжала навестить его. Однажды во время съёмок дети увидели папу в костюме супергероя.

Мне даже позволили взять костюм на день рождения сына, что было очень весело, — приводит слова Аффлека издание GQ. Видео с интервью артиста опубликовано на YouTube.

Также актёр рассказал, что отказался от дальнейшей работы над ролью Бэтмена в сольном проекте, потому что утратил страсть и энтузиазм по отношению к персонажу.

Как ранее писал NEWS.ru, Аффлек назвал алкоголизм причиной развода и отказа от роли Бэтмена. Он признался, что зависимость разрушила его карьеру и личную жизнь.