Белка Скрэт съела жёлудь. 15 прощальных фактов о «Ледниковом периоде»

Сегодня, 14 апреля, компания Blue Sky, подарившая миру мультфильм «Ледниковый период», опубликовала прощальный ролик, где бельчонок Скрэт всё-таки съел жёлудь, за которым охотился на протяжении 20 лет. Год назад Disney+ прекратил деятельность анимационной студии, официальной причиной этого решения стали финансовые трудности во время пандемии коронавируса. NEWS.ru рассказывает историю одного из самых остроумных по версии критиков Rotten Tomatoes мультфильмов в истории кинематографа.

1. «Ледниковый период» стал первой анимационной картиной Blue Sky Studios и восьмой — в списке самых кассовых фильмов за 2002 год.

2. Изначально мультфильм был задуман как драма, но 20th Century Studios утвердил проект только в виде детской комедии.

3. Первая часть франшизы получила самый высокий рейтинг — 77% — по версии профессионального агрегатора кинорецензий Rotten Tomatoes. Вывод сайта гласит: «Даже при том, что „Ледниковый период“ шагает по той же территории, что и „Корпорация монстров“ со „Шреком“, он содержит достаточно остроумных шуток для того, чтобы считаться одним из самых остроумных».

4. Создатели «Ледникового периода» консультировались с антропологами из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке. Единственное, на чём настояли учёные, это отсутствие в мультфильме динозавров. Ведь 20 тысяч лет назад их уже не существовало. Однако это не помешало показать их в третьей части фильма.

5. Предварительная подготовка к мультфильму заняла более года, прежде чем появилась первая компьютерная анимация.

6. Всем актёрам было предложено больше импровизировать, чтобы анимация оставалась как можно более спонтанной.

7. Джон Легуизамо, озвучивающий Сида, испробовал 30 разных голосов для своего героя. После просмотра документального фильма о ленивцах он узнал, что животные хранят еду во рту. Это вдохновило его проделать нечто подобное на озвучке. В итоге Легуизамо пытался говорить так, будто у него во рту была еда, чтобы добиться идеального голоса для Сида.

8. Озвучить ленивца мог Леонардо Ди Каприо.

9. Изначально предполагалось, что Сид будет негодяем и обманщиком. Аниматоры даже отрисовали две сцены, в которых он провёл детёнышей трубкозуба, но до оригинального фильма они так и не дошли, потому что создатели испугались негативной реакции зрителей.

10. Образ мошенника, который должен был достаться Сиду, всё же появился во франшизе. Во второй части «Ледникового периода» фигурирует герой по имени Быстрый Тони, в котором создатели воплотили все плохие качества ленивца.

11. Некоторые изображения персонажей были сделаны детьми аниматоров. Например, рисунок Сида в пещере для большей убедительности сделал трёхлетний Уилл Шефельман, сын художника Дана Шефельмана.

12. Белку Скрэта озвучивал режиссёр мультфильма Крис Уайд. От профессиональной озвучки героя отказались, решив, что он лучше будет смотреться в качестве молчаливого комедийного персонажа. Сначала создатели планировали всего одну сцену с участием саблезубой белки, но персонаж так полюбился зрителям, что его продолжили показывать и дальше.

13. Хотя бельчонок Скрэт был задуман как вымышленное животное, в 2009 году учёные в Аргентине обнаружили останки маленького вымершего млекопитающего, напоминающего землеройку с длинными клыками. Этому животному дали научное название Cronopio Dentiacutus, в честь Скрэта.

14. В фильме есть момент, когда младенец видит корабль инопланетян, застывший во льдах, и поднимает руку в знак приветствия. Этот жест — традиционное вулканское приветствие из сериала «Стартрек».

15. В финальных титрах мультфильма есть строчка «Дети „Ледникового периода“». Под ней перечислены все малыши, родившиеся у сотрудников компании за время работы над производством.