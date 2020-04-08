Бекмамбетов спродюсировал screenlife-версию «Ромео и Джульетты»

Компания Interface Films, созданная российскими режиссёрами Тимуром Бекмамбетовым и Игорем Цаем, готовит к выпуску screenlife-экранизацию пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Проект получил название «Р#Д» (R#J).
Главные роли в картине исполнили американцы Камерон Энджелс и Франческа Ноэль,
Формат screenlife подразумевает, что действия происходящего будут разворачиваться на экране телефона или монитора компьютера.
Съёмки «Р#Д» проходили в Лос-Анджелесе. В феврале их пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса. Сейчас фильм находится на стадии постпродакшена, который ведётся удалённо.
Как писал NEWS.ru, студия «Базелевс» Тимура Бекмамбетова запустила в производство screenlife-проект «Истории карантина». Он расскажет о жизни людей во время изоляции.
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