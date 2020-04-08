Бекмамбетов спродюсировал screenlife-версию «Ромео и Джульетты»

https://static.news.ru/photo/a640c120-797c-11ea-a60b-fa163e074e61_660.jpg Тимур Бекмамбетов Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Компания Interface Films, созданная российскими режиссёрами Тимуром Бекмамбетовым и Игорем Цаем, готовит к выпуску screenlife-экранизацию пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Проект получил название «Р#Д» (R#J).

Главные роли в картине исполнили американцы Камерон Энджелс и Франческа Ноэль, сообщает Variety. Режиссёром выступил Кэри Уильямс, известный по работе над сериалом «Банши: Предыстория».

Формат screenlife подразумевает, что действия происходящего будут разворачиваться на экране телефона или монитора компьютера.

Съёмки «Р#Д» проходили в Лос-Анджелесе. В феврале их пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса. Сейчас фильм находится на стадии постпродакшена, который ведётся удалённо.

Как писал NEWS.ru, студия «Базелевс» Тимура Бекмамбетова запустила в производство screenlife-проект «Истории карантина». Он расскажет о жизни людей во время изоляции.