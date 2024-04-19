Бекмамбетов снимет триллер со звездой «Стражей галактики» Тимур Бекмамбетов снимет триллер «Милосердие» с Крисом Праттом

Фото: Marvel/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Крис Пратт

Российский режиссер Тимур Бекмамбетов снимет научно-фантастический фильм «Милосердие» с Крисом Праттом в главной роли. В Telegram-канале он добавил, что в кинокартине также снимется шведская актриса Ребекка Фергюсон, известная по фильму «Дюна». По предварительной информации, фильм выпустит Amazon MGM Studios.

Это первый пост в моем Telegram-канале и первый день съемок триллера «Милосердие», в котором снимаются Крис Пратт и Ребекка Фергюсон. Теперь здесь я буду делиться инсайдами и писать про скринлайф, инновации в кино и будущее. Добро пожаловать, — написал Бекмамбетов.

Фильм расскажет историю детектива, которого обвиняют в преступлении. Действие развернется в ближайшем будущем, где смертная казнь стала обыденностью. Сценаристом выступил ирландский режиссер Марко ван Белле. К съемкам также привлекут Аннабелль Уоллис, Кали Реис, Рафи Гаврона, Криса Салливана, Кеннет Чой и Кайли Роджерс.

Ранее стало известно, что режиссер культовых американских фильмов Стивен Спилберг работает над новым проектом. Речь идет о кинокартине, посвященной НЛО. Сюжет будет основан на собственной идее режиссера, а за написание сценария возьмется Дэвид Кепп. В его портфолио множество работ, в том числе «Парк юрского периода» и «Миссия невыполнима».