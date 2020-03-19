Российский режиссёр Тимур Бекмамбетов не собирается останавливать работу над своим новым проектом, несмотря на пандемию коронавируса. В настоящее время он готовит первый в мире блокбастер, снятый в вертикальном формате.
Бекмамбетов смог продолжить работу над картиной, которая проходит на студии «Ленфильм», дистанционно,
Фильм, получивший название «Фау-2. Побег из ада», расскажет о военном лётчике Михаиле Девятаеве, попавшем в плен к немцам во время Великой Отечественной войны. Ему удаётся сбежать из лагеря на угнанном самолёте. Главную роль в проекте исполнил Павел Прилучный, писал NEWS.ru. Картина выйдет в 2021 году в двух форматах — горизонтальном для кинотеатров и вертикальном для просмотра на смартфонах.
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