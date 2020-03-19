https://static.news.ru/photo/6cc65b94-69c3-11ea-af0e-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российский режиссёр Тимур Бекмамбетов не собирается останавливать работу над своим новым проектом, несмотря на пандемию коронавируса. В настоящее время он готовит первый в мире блокбастер, снятый в вертикальном формате.

Бекмамбетов смог продолжить работу над картиной, которая проходит на студии «Ленфильм», дистанционно, сообщает Deadline. Он руководит процессом из Москвы при помощи платформы Microsoft Teams. Сцены с воздушными боями будут сгенерированы в российской видеоигре War Thunder. Как рассказал режиссёр, авторы решили, что сражения «легче разыграть в игровом мире». Дубли, подготовленные в игре, лягут в основу ленты.

Фильм, получивший название «Фау-2. Побег из ада», расскажет о военном лётчике Михаиле Девятаеве, попавшем в плен к немцам во время Великой Отечественной войны. Ему удаётся сбежать из лагеря на угнанном самолёте. Главную роль в проекте исполнил Павел Прилучный, писал NEWS.ru. Картина выйдет в 2021 году в двух форматах — горизонтальном для кинотеатров и вертикальном для просмотра на смартфонах.