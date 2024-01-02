На актеров сериала «Мир. Дружба. Жвачка» напали с ножом Baza: на актеров Губарева и Рощина напали с ножом в московском метро

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Егор Губарев

Telegram-канал Baza сообщил, что на актеров из сериала «Мир. Дружба. Жвачка» Егора Губарева и Федора Рощина напали на станции метро «Курская» в Москве. По данным канала, они поссорились с пассажиром, который после словесной перепалки кинулся на них с ножом с криком «Убью!».

Канал уточнил, что актерам удалось убежать от нападавшего, после чего в дело вмешались сотрудники полиции. В публикации уточняется, что, увидев стражей порядка, нападавший попытался нанести себе увечья. По данным Baza, в результате были задержаны все трое.

По информации канала, нападавший заявил, что кто-то из актеров ударил его, когда он заснул. Baza отмечает, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее сообщалось, что в Амурской области был задержан 39-летний рецидивист, подозреваемый в нападении на 15-летнего подростка. По данным регионального МВД, мужчина ударил школьника ножом за отказ раздать интернет. Молодой человек был госпитализирован. По предварительной информации, нападавшего ранее судили за незаконный оборот наркотиков.